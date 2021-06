Publiziert 22/06/2021 Am 14:20 GMT | Update 22/06/2021 Am 14:20 GMT

Rob Huff zählt die Tage bis zum Beginn des WTCR Race of Portugal - denn er kann die "willkommene Herausforderung", die der Circuito do Estoril in den Kalender 2021 bringt, kaum erwarten.

Huff, der einen mit Goodyear ausgestatteten CUPRA Leon Competición für Zengő Motorsport fährt, stand in der Startaufstellung, als Estoril 2008 Gastgeber für die portugiesischen Läufe der FIA Tourenwagen-Weltmeisterschaft war.



"Estoril ist eine fantastische Strecke", sagte der Tourenwagen-Champion von 2012. "Wir sind dort in den Anfangsjahren der WTCC gefahren und haben dort viele Wintertests absolviert, daher kenne ich die Strecke sehr, sehr gut.



"Es ist eine Strecke, die sich nicht wirklich verändert hat, aber es ist natürlich ein Ereignis für sich mit der Geschichte, die die Strecke hat. Außerdem es ist eine knifflige Strecke, die nicht einfach zu lernen ist. Sie wird eine weitere willkommene Herausforderung in den Kalender bringen."

