Auch wenn Gilles Magnus die Pole in Ungarn verpasst hat, hat er allen Grund zu feiern.

Wie bereits in den vergangenen Jahren wird im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) ein dreistufiges Qualifying verfahren, allerdings hat sich in dieser Saison die Punktevergabe verändert.



In diesem Jahr bekommen die schnellsten fünf Fahrer Punkte im Qualifying – unabhängig davon wann sie ihre schnellste Zeit gesetzt haben oder ob sie sich für das Q3-Shootout qualifizieren. Die Punktevergabe folgt dabei der Skala 10-8-6-4-2.



Magnus‘ 1:51:684 Minuten aus dem Q2 war die schnellste Runde des gesamten Qualifyings, wodurch der Belgier die maximale Anzahl von 10 Punkten erhalten hat.



Zwar fuhr Mikel Azcona in Q3 die schnellste Rundenzeit, da es aber insgesamt nur die viertschnellste Runde des Qualifyings war, hat er nur vier Punkte gutgeschrieben bekommen.



Magnus hätte als letzter Fahrer im Q3-Shootout auch um die Poleposition kämpfen können, doch der Belgier missachtete in Kurve 11 die Track-Limits, wodurch es am Ende nur zu Platz fünf gereicht hat.



Magnus ärgerte sich über seinen Fehler. „Man musste das Auto permanent am Limit fahren, um schnell zu sein“, sagte er. „Deshalb war es nicht sehr leicht zu fahren. Aber wirklich enttäuscht bin ich nicht. Ich habe versucht eine langsamere Runde mit weniger Risiko zu fahren, aber das Heck ist trotzdem ausgebrochen. Die Pole wäre hier besonders schön gewesen, denn sie ist gerade hier besonders wichtig. Ich bin enttäuscht von mir selber und möchte mich bei meinem Team entschuldigen. Aber ändern kann ich es jetzt nicht mehr. Das Gute ist, dass unsere Pace auf einer Strecke, die uns eigentlich nicht liegen sollte, besser als erwartet ist. Nach Q1 war ich mir nicht sicher, ob wir es in die Top 10 schaffen würden, weswegen ich froh bin, jetzt hier zu sein.“



Die im Qualifying verteilten Punkte



10 Punkte: Gilles Magnus, Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1:51.684 Minuten



8 Punkte: Yann Ehrlacher, Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1:51.687 Minuten



6 Punkte: Nathanaël Berthon, Comtoyou DHL Team Audi Sport, 1:51.707 Minuten



4 Punkte: Mikel Azcona, BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 1:51.768 Minuten



2 Punkte: Esteban Guerieri, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Audi RS 3 LMS, 1:51.804 Minuten

