Ma Qing-Hua kann es kaum erwarten, am Sonntag im FIA Toruenwagen-Weltcup WTCR an den Start zu gehen, denn die Streckenführung des Historical International Circuit im Autodromo Vallelunga Piero Taruffi Historical International Circuit wird "wunderbar für Tourenwagenrennen" sein.

Der chinesische Fahrer hat nach einem eintägigen Test auf dem Kurs nördlich der italienischen Hauptstadt Rom auch die Überholmöglichkeiten in seinem mit Goodyear ausgestatteten und von Cyan Performance Lynk & Co betreuten Lynk & Co 03 TCR hervorgehoben.



"Ich bin in Vallelunga noch nie Rennen gefahren, aber ich habe dort einen Tag lang getestet", sagte Ma, ein einmaliger WTCR-Rennsieger. "Es gibt Überholmöglichkeiten, und die Strecke ist wunderbar für Tourenwagenrennen geeignet. Es gibt viele schöne Kurven mit Möglichkeiten zur Verteidigung und zum Angriff, es wird also eine gute Show."



Was seine Chancen auf eine weitere starke Leistung angeht, mahnte Ma jedoch zur Vorsicht. "Da alle Autos von Lynk & Co das maximale Kompensationsgewicht erhalten, wird es eine große Herausforderung für uns sein, zumal einige unserer Konkurrenten weniger Gewicht haben werden. Es wird schwieriger werden, aber wir haben immer noch eine gute Chance, einige gute Positionen zu erreichen, und ich fühle mich wohl, auch wenn es nicht einfach sein wird wie in Vila Real und bei den Rennen zuvor."



Vor dem Italien-Rennen des WTCR liegt Ma auf dem siebten Platz der vorläufigen Gesamtwertung: "Ich bin zufrieden damit, wie meine Saison mit meinem neuen Team verläuft, und ich liebe den Lynk & Co 03 TCR wirklich. Es ist das Auto in der TCR, das ich wirklich gerne fahre, vor allem was das Handling angeht, und Cyan Racing hat eine große Erfahrung und meine Teamkollegen machen sich wirklich gut.



"Ich habe das Gefühl, dass es mir gut geht, es gibt Raum um mich zu verbessern, aber ich brauche einfach mehr Kilometer im Auto und auf den Strecken [die ich nicht kenne]."

Ad

WTCR Aufgefrischt: Das WTCR-Rennformat GESTERN UM 09:26

WTCR Wie ein früherer König des WTRC Goodyear #FollowTheLeader Azcona hilft 18/07/2022 UM 10:09