Der amtierende "König des WTCR", Yann Ehrlacher, hat mit dem Gedanken gespielt, seine langjährige Startnummer 68 in der fünften Saison des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) gegen die "1" einzutauschen, die ihm als Champion zusteht.

Der Franzose aus dem Team Cyan Racing Lynk & Co hat die Fahrermeisterschaft sowohl 2020 als auch 2021 für sich entschieden und hätte dementsprechend jeweils das Recht gehabt, die begehrte Nummer eins auf seinem mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Lynk & Co 03 TCR zu tragen.



Jedoch ist er immer der 68 treu geblieben, die für die Nummer des Departements Haut-Rhin steht, aus dem der Franzose kommt.



„Ich habe darüber nachgedacht, zur Nummer 1 zu wechseln, weil man nie weiß, ob man auf diesem Niveau noch einmal die Gelegenheit dafür bekommt", sagte Ehrlacher. "Aber ich habe mit dieser Nummer zweimal den Titel gewonnen und bin ihr sehr verbunden. Darum behalte ich sie. Dennoch hoffe ich, dass ich eines Tages noch einmal die Chance bekommen werde, die eins zu tragen. Das will ich einmal in meiner Karriere gemacht haben. Allerdings ist es nur eine Nummer und ich konzentriere mich mehr auf das, was unter der Nummer ist: Das Auto, das Set-up und meine fahrerische Leistung. Das sind die wirklich wichtigen Dinge. Die Nummer ist nur ein Accessoire“



Die fünfte WTCR-Saison beginnt am kommenden Wochenende (7./8. Mai) auf dem Circuit de Pau-Ville.

