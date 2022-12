Sogar Rennsieger im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) und Podiumsbesucher in der Formel 1 können noch besser werden - zumindet laut Tiago Monteiro, der beides erreicht hat.

Beim letzten Rennen in der jetztigen WTCR-Ära überquerte Tiago Monteiro aus dem Team LIQUI MOLY Engstler als Neunter die Ziellinie.



Mit Platz 15 in der Gesamtwertung und Platz sechs als bestes Rennergebnis war es das Ende einer frustrierenden Saison für den Portugiesen.



"Das Positive: Es ist gut nach einem verrückten Wochenende in den Top 10 zu landen, aber die Leistung war ähnlich [wie im Qualifying]. Es wird also als frustrierendes Ende einer sehr charakterbildenden und schwierigen Saison in die Geschichte eingehen", sagte Monteiro. "Wir haben versucht, die Kurve zu bekommen und Lösungen zu finden, aber die Bedingungen waren dabei keinesfalls ideal, um in einer so kompetetiven Rennserie aufzuholen."



"Die Zeit wird zeigen, was 2023 passieren wird, aber ich habe in diesem Jahr viel gelernt. Wir müssen alles auf den Tisch legen und analysieren, was wir hätten besser machen können, uns neugruppieren und verbessern."

