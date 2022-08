Beim Besuch des FIA-Tourenwagen-Weltcups (WTCR) Anfang des Monats auf dem Circuit l'Anneau du Rhin musste sich Esteban Guerrieri mit zwei zehnten Plätzen zufrieden geben.

Der Argentinier hatte seinen vierten Platz in Rennen 1 beim WTCR-Rennen im Elsass hart verteidigt, musste aber an die Box, weil er sich einen Reifenschaden zuzog, da er nach einer Berührung mit Gilles Magnus in der Hochgeschwindigkeits-Rechtskurve 1 ins Rutschen geriet.



Sein deutsches Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport holte den WTCR-Rekordsieger an die Box, schickte ihn aber wieder auf die Strecke, so dass Guerrieri in seinem mit Goodyear ausgestatteten Honda Civic Type R TCR auf Platz zehn ins Ziel kam.



Guerrieri wiederholte im zweiten Rennen das Kunststück, jedoch war er auf dem Weg zum siebten Platz, bis ihm eine Kollision mit Tom Coronel in der vorletzten Kurve in der letzten Runde einen Strich durch die Rechnung machte.



"Wenn man bedenkt, welches Potenzial wir hatten, war es kein einfacher Sonntag", sagt Guerrieri hinterher. "In Rennen 1 wurde ich auf dem vierten Platz liegend erwischt, was mich aus dem Kampf um die wichtigen Punkte geworfen hat, weil alle vier Reifen blockierten und ich deshalb an die Box musste. In Rennen 2 hatten wir nicht wirklich die Chance, zu attackieren oder nach vorne zu fahren. Ich habe versucht, ein konstantes Tempo zu fahren, und dann gab es ein wenig Verwirrung, weil ich in der vorletzten Kurve von hinten getroffen wurde, als ich versuchte, langsamer zu fahren, um auch Nestor [Girolami] durchzulassen. Trotzdem schienen die Autos vor mir viel schneller zu sein; sie zogen auf den Geraden einfach weg."

