An diesem Wochenende wird der aufregende FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) 2021 auf dem Autodrom Most fortgesetzt. In der Tschechischen Republik werden die Läufe neun und zehn der diesjährigen Saison ausgetragen. Doch bevor es soweit ist, blicken wir auf die Geschehnisse des WTCR-Wochenendes in Ungarn zurück.

*Die erste Saisonhälfte endet im August mit einem völlig offenen Meisterschaftskampf auf dem Hungaroring.



*Nachdem im Jahr 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie keine Fans an den Strecken zugelassen waren, konnten sie 2021 die Siege von Gilles Magnus und Santiago Urrutia wieder bejubeln.



*Ein Schaden im ersten Rennen hinderte Rob Huff daran, seine Poleposition für das zweite Rennen in Anspruch zu nehmen.



*Lokalmatador Norbert Michelisz startete das zweite Rennen von ganz vorne. Allerdings wurde er in der ersten Kurve beim Kampf um die Führung von der Strecke gedrängt.



*Nach einem starken Wochenende, bei dem er viele Punkte einsammelte, ist Yann Ehrlacher der neue, von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader.



*Mikel Azcona, Yann Ehrlacher und Frédéric Vervisch standen an diesem aufregenden Wochenende ebenfalls auf dem Podium.



*Die Podiumsplatzierungen von Mikel Azcona beim Heimspiel des Zengő-Motorsport-Team haben bei der Truppe für zusätzliche Motivation gesorgt.



*Der Sieger des ersten Rennes, Gilles Magnus, war an diesem Wochenende der erfolgsreichte Junioren – und WTCR-Trophy-Fahrer.



* Frédéric Vervisch gewinnt die Tag-Heuer-Trophäe für die schnellste Rennrunde.



*Nicola Baldan nimmt als Wildcard-Fahrer am WTCR-Wochenende in Ungarn teil.

