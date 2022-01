Im April findet das erste Rennwochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) 2022 statt. Insgesamt werden in diesem Jahr zehn Rennwochenenden mit 20 Rennen ausgetragen. Grund genug, einen genauen Blick auf die kommende Saison zu werfen.

Sasisonauftakt in Most (9. bis 10. April)



Rennen 1 und 2: WTCR-Wochenende in der Tschechischen Republik, Autodrom Most



Die neue Saison startet auf dem Autodrom Most in der Tschechischen Republik. Dabei hat sich die Strecke nördlich von Prag bereits im vergangenen Oktober erfolgreich bewährt.



Straßenschlacht in Pau (7. bis 8. Mai)



Rennen 3 und 4: WTCR-Wochenende in Frankreich, Circuit de Pau-Ville



Der Grand Prix de Pau wird in diesem Jahr wiederbelebt. Auf den Straßen des französischen Pau wird zum ersten Mal seit 2009 erneut ein Rennen der Tourenwagenweltmeisterschaft ausgetragen.



Rückkehr in die grüne Hölle (26. bis 28. Mai)



Rennen 5 und 6: WTCR-Wochenende in Deutschland, Nürburgring Nordschleife



Bereits zum fünften Mal in Folge wird auf der 25,378 Kilometer langen Nordschleife des Nürburgringes das WTCR-Wochenende in Deutschland ausgetragen.



Heiße Duelle in Ungarn (11. bis 12. Juni)



Rennen 7 und 8: WTCR-Wochenende in Ungarn, Hungaroring



Die Heimat des von Norbert Michelisz, dem „König“ des WTCR aus dem Jahr 2019, empfängt den WTCR traditionell im Juni



Action pur in Aragon (25. bis 26. Juni)



Rennen 9 und 10: WTCR-Wochenende in Spanien, Motorland Aragon



Seit dem ersten Besuch des WTCR auf dem Motorland Aragon hat sich die spanische Strecke als zu einem echten Fahrerliebling entwickelt. Dort findet das erste Rennwochenende auf der iberischen Halbinsel statt.



Endlich wieder Vila Real (2. bis 3. Juli)



Rennen 11 und 12: WTCR-Wochenende in Portugal, Circuito do Vila Real



Der Straßenkurs von Vila Real, der wegen der Pandemie zwei Jahre lang nicht im Rennkalender vertreten war, genießt einen Kultstatus. Eine Woche nach dem Rennwochenende in Spanien wird dort das Rennwochenende in Portugal ausgetragen.



In Russland steppt der Bär (6. bis 7. August)



Rennen 13 und 14: WTCR-Wochenende in Russland, Sotschi-Autodrom



Das Rennwochenende in Russland bildete im vergangenen November einen epischen Höhepunkt der WTCR-Saison 2021. Kein Wunder also, dass der WTCR in diesem Sommer wieder auf dem Sotschi-Autodrom gastiert.



Lust auf Korea (8. bis 9. Oktober)



Rennen 15 und 16: WTCR-Wochenende in Südkorea, Inje Speedium



Das Inje Speedium hofft darauf, im Oktober das erste Rennwochenende in Südkorea austragen zu können. Es wäre der Auftakt einer Asien-Tour mit insgesamt drei Rennwochenenden, die allerdings allesamt noch bestätigt werden müssen.



Auf in den fernen Osten (5. bis 6. November)



Rennen 17 und 18: WTCR-Wochenende in China , Ningbo International Speedpark



Wenn die Reisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen es zulassen, wird der WTCR im November nach zweijähriger Auszeit auf dem Ningbo International Speedpark in China wieder Rennen fahren.



Magisches Macau (18. bis 20. November)



Rennen 19 und 20: WTCR-Wochenende in Macau, Circuito da Guia



Macaus großartiger Circuito da Guia kehrt in den WTCR-Kalender zurück. Der legendäre Straßenkurs wird vorbehaltlich der Reisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen Gastgeber des Saisonfinales sein.



Der Rennkalender des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) 2022 im Überblick



Rennen 1 und 2:WTCR-Wochenende in der Tschechischen Republik, Autodrom Most, 9. bis 10. April



Rennen 3 und 4:WTCR-Wochenende in Frankreich, Circuit de Pau-Ville, 7. bis 8. Mai



Rennen 5 und 6:WTCR-Wochenende in Deutschland, Nordschleife des Nürburgringes, 26. bis 28. Mai



Rennen 7 und 8:WTCR-Wochenende in Ungarn, Hungaroring, 11. bis 12. Juni



Rennen 9 und 10: WTCR-Wochenende in Spanien, Motorland Aragon, 25. bis 26. Juni



Rennen 11 und 12:WTCR-Wochenende in Portugal, Circuito do Vila Real, 2. bis 3. Juli



Rennen 13 und 14:WTCR-Wochenende in Russland, Sotschi-Autodrom, 6. bis 7. August



Rennen 15 und 16:WTCR-Wochenende in Südkorea, Inje Speedium, 8. bis 9. Oktober



Rennen 17 und 18:WTCR-Wochenende in China, Ningbo International Speedpark, 5. bis 6. November



Rennen 19 und 20:WTCR-Wochenende in Macau, Circuito da Guia, 18. bis 20. November

Ad

WTCR TOM CORONEL WILL MIT EINEM NEUEN AUTO DIE WÜSTE BEZWINGEN VOR EINEM TAG

WTCR DER TERMINKALENDER DER WTCR-SAISON 2022 GESTERN AM 11:32