Das erste Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) hatte in der vergangenen Saison noch nicht im Motorland von Aragon stattgefunden, als bekannt gegeben wurde, dass fünf weitere folgen würden.

Die Arbeiten zur Erweiterung des Layouts auf dem Adria International Raceway, dem vorgesehenen Austragungsort für die Titelentscheidung 2020, lagen hinter dem Zeitplan zurück. Am 31. Oktober wurde daher das Motorland von Aragon als Ersatz für die italienische Strecke bestätigt, und zwar zwei Wochen nach der ersten WTCR-Veranstaltung in Spanien.



Die Umbauarbeiten hatten sich bereits durch die COVID-19-Pandemie deutlich verzögert und gerieten im September vergangenen Jahres durch starke Regenfälle weiter in Verzug, so dass die Strecke die vorgeschriebene Homologation durch die FIA nicht erhalten konnte.



Um das Saisonfinale zu sichern, arbeiteten WTCR-Promoter Eurosport Events und der Automobil-Weltverband FIA eng zusammen, um einen alternativen Austragungsort für das Finale 2020 zu finden.



Aufbauend auf der starken Partnerschaft mit dem Motorland von Aragon schloss Eurosport Events eine Vereinbarung mit der Rennstrecke ab, um zwei aufeinanderfolgende WTCR-Rennwochenenden zu veranstalten. Diese sollten mit einer Woche Abstand und leicht geändertem Streckenlayout stattfinden, damit der WTCR auf sechs Rennwochenende kommen konnte.







Die Sieger in Spanien







WTCR-Rennen von Spanien (31.10. – 01.11.):







Das erste Rennen:Jean-Karl Vernay (FRA), Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR







Das zweite Rennen:Mikel Azcona (ESP), Zengo Motorsport, CUPRA Leon Competicion TCR







Das dritte Rennen:Thed Björk (SWE), Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR







WTCR-Rennen von Aragon (14.11. – 15.11.)







Das erste Rennen:Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR







Das zweite Rennen:Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR







Das dritte Rennen:Santiago Urutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

