Eine neue Ära des Motorsports beginnt an diesem Wochenende (18.-20. Juni), wenn die weltweit erste vollelektrische Mehrmarken-Tourenwagenserie PURE ETCR startet.

Das Autodromo Vallelunga Piero Taruffi ist der Austragungsort, an dem einige der weltbesten Tourenwagenfahrer - darunter auch ehemalige und aktuelle Fahrer des WTCR - FIA Tourenwagen-Weltcup - die stärksten jemals gebauten Tourenwagen pilotieren und den Geist der Gladiatorenkämpfe heraufbeschwören, für die das nahegelegene Rom berühmt wurde.



Mit dabei sind Titelgewinner wie Mattias Ekström, Jean-Karl Vernay und Augusto Farfus sowie Tourenwagen-Neulinge wie Oli Web und Rodrigo Baptista.



Die Saison 2021 wird vier Veranstaltungen in Europa und eine in Asien umfassen. Der Kalender wurde dahingehend optimiert, dass durch lange Reisen entstehende Emissionen minimiert sind. Weil die Rennserie zusätzlich kategorisch auf Luftfracht verzichtet, reduziert sich ihr C02-Fußabdruck nochmals deutlich.



Eine erstklassige Liste von 28 TV-Sendern wird die Serie in über 150 Ländern rund um den Globus ausstrahlen.







VALLELUNGA: EIN GROSSARTIGER ORT FÜR EIN RENNEN



Das 1951 eröffnete Autodromo Vallelunga Piero Taruffi wurde zu Ehren des Mille-Miglia-Rennfahrers Piero Taruffi benannt, der der Hauptkonstrukteur der Strecke war, und ist seit einem halben Jahrzehnt Gastgeber für internationale und nationale Wettbewerbe.



In den letzten Jahren hat sich die Strecke zu einem wichtigen Knotenpunkt für Elektromobilität für die italienische Automobilindustrie entwickelt und wurde zur ersten "intelligenten Rennstrecke" des Landes, auf der in den Boxen permanent leistungsstarke Ladegeräte installiert sind.



Ungewöhnlich ist, dass PURE ETCR an diesem Wochenende zwei verschiedene Layouts der Rennstrecke nutzen wird. Die 1,7 Kilometer lange "kurze" Strecke wird für die Samstagsrunden genutzt, alle weiteren Rennen - einschließlich das DHL Super-Finale - finden auf der 3,2 Kilometer langen "mittleren" Strecke statt.







Wie das PURE-ETCR-Format funktioniert



Bei PURE ETCR gibt es kein Qualifying. Nach dem Freien Training am Freitag entscheidet eine Auslosung, die die Fans live auf der Facebook-Seite der Serie verfolgen können, über den weiteren Verlauf des Wochenendes.



Die Auslosung



Zwölf Fahrer werden nach dem Zufallsprinzip in zwei Pools - A und B - mit jeweils sechs Fahrern aufgeteilt. Die Fahrer in Pool A und Pool B werden für den Rest des Events getrennt voneinander gehalten. Jedes Auto wird zwischen zwei Fahrern geteilt: Einer von jedem Paar wird in Pool A und der andere in Pool B platziert.



Jeder Pool wird dann nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen zu je drei Autos aufgeteilt, wobei die Startpositionen ebenfalls zu diesem Zeitpunkt festgelegt werden. Sobald die Gruppen ausgelost sind, wird ein Fahrer pro Pool zufällig ausgewählt. Er erhält so die Möglichkeit, seine Startposition mit einem Rivalen zu tauschen.



Ein Teamvertreter wird dann ebenfalls zufällig für das "Goldene Ticket" ausgewählt. Damit hat er die Möglichkeit, entweder den Startplatz eines seiner Fahrer zu tauschen oder den ihm zugewiesenen Pool mit dem des anderen Fahrers zu tauschen.



Runde 1



Es werden zwei Battles pro Pool ausgetragen, an denen jeweils drei Autos teilnehmen. Die Battles dauern nicht länger als 15 Minuten. Jedem Fahrer steht eine konstante Leistung von 300 kW zur Verfügung, plus ein "Power-Up"-Boost von 20 bis 60 Sekunden, der sein Auto auf die maximale Leistung von 500 kW bringt. Dieser Boost kann als Überholhilfe genutzt werden und steht dem Führenden nicht zur Verfügung.



Runde 2



Pro Pool werden drei Battles mit jeweils zwei Autos ausgetragen. Die Sieger der Runde 1 treten gegeneinander an, der Zweite gegen den Zweiten und der Dritte gegen den Dritten für maximal zwölf Minuten. Diesmal stehen 450 kW konstante Leistung zur Verfügung, ohne Power-Up.



Runde 3



Ein Einzelzeitfahren mit der maximal verfügbaren Leistung von 500 kW für die gesamte Dauer. Dieses dauert eine oder zwei Runden, abhängig von der Streckenlänge. Der schnellste Fahrer in jedem Pool qualifiziert sich auf der Pole Position für das DHL Super-Finale.



DHL Super-Finale



Es findet ein DHL Super-Finale pro Pool statt, mit jeweils sechs Autos und Fahrern, die noch die Chance haben, "König" oder "Königin" des Wochenendes zu werden. Die Super-Finale dauern bis zu 20 Minuten und alle Autos fahren mit einer konstanten Leistung von 300 kW, mit Power-Up bis zu 500 kW.







Die Punkte werden wie folgt vergeben:



Runde 1: 15-10-4 für die ersten drei Platzierten



Runde 2: 12-6 für die beiden Erstplatzierten



Runde 3: Keine Punktevergabe



Runde 4: 50-42-35-27-20-15 für die ersten sechs Platzierten



Der Fahrer mit der höchsten Punktzahl aus dem Event ist der "König" oder die "Königin" des Wochenendes und gewinnt außerdem den TAG Heuer Most Valuable Driver Award. Die Punkte, die an jedem Tag gewonnen werden, zählen für die Meisterschaftswertung am Ende der Saison, also ist Konstanz der Schlüssel.







TYRE TALK: Sebastian Trinks, Leiter der Goodyear PURE-ETCR-Serie



"Dies ist nicht nur der allererste Wettbewerb für Elektro-Tourenwagen, sondern auch unser erster Wettbewerb mit einem profilierten Rennreifen - dem Goodyear Eagle F1 Super-Sport ETCR -, der sowohl bei nassen als auch bei trockenen Bedingungen eingesetzt werden kann. Es handelt sich um eine einzige Mischung für alles. Das bedeutet, dass der Reifen bei sehr heißen und sehr kalten Temperaturen funktionieren muss sowie auf Straßenkursen und permanenten Rennstrecken, wo das Gripniveau völlig unterschiedlich ist. Es war eine große Herausforderung für unser Entwicklerteam, und das Projekt ist jetzt mehr als ein Jahr alt, aber trotzdem war das Feedback der Teams vom ersten Test an sehr gut. Die meisten Tests auf der Strecke wurden in Vallelunga durchgeführt. Das sollte es den Teams erleichtern zu wissen, wie sie ihre Autos einstellen müssen, um die Leistung des Reifens zu maximieren - insbesondere, wo man die Randsteine nutzen muss, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, und wo man sie vermeiden sollte, um den Reifen nicht zu beschädigen. Es wird sehr interessant sein, zu sehen, wer das am besten in den Griff bekommt."







ZEITPLAN (alle Zeiten MEZ)



Freitag, 18. Juni



1. Freies Training: 14:00 Uhr



2. Freies Training: 16:30 Uhr



Die Auslosung: 21:00 Uhr



Samstag, 19. Juni



Runde 1 (Pool A): 10:00-10:45 Uhr



Runde 2 (Pool A): 12:00-12:45 Uhr



Runde 1 (Pool B): 14:30-15:15 Uhr



Runde 2 (Pool B): 16:30-17:25 Uhr



Sonntag 20. Juni



Runde 3 (Pool A): 08:55-09:25 Uhr



Runde 3 (Pool B): 11:00-11:30 Uhr



DHL Super-Finale A (Pool A): 13:10-13:50 Uhr



DHL Super-Finale B (Pool B): 15:50- 16:45 Uhr







Wo man PURE ETCR verfolgen kann



Freitag: Die Auslosung ist live auf der PURE-ETCR-Facebook-Seite und auf dem YouTube-Kanal zu sehen.



Samstag: Die gesamte Strecken-Action ist live im Eurosport-Player und auf anderen OTT-Sendern zu sehen und wird über die PURE-ETCR-Facebook-Seite und den YouTube-Kanal gestreamt.



Sonntag: Live-Berichterstattung von Runde 3 im Eurosport-Player und auf OTT-Plattformen. Live- oder zeitversetzte Übertragung der DHL Super-Finale (mit den Highlights der Runde 3) auf mehr als 25 Sendern in über 150 Ländern plus Eurosport-Player und OTT-Plattformen. Bitte prüfen Sie die lokalen Programme für Details.







EXTRA-AKTIVITÄTEN



Die Veranstaltung in Vallelunga dient als Ausstellung für Elektromobilität. Die Rennstrecke wird zur Bühne für Anbieter von Elektrofahrzeug-Lösungen aus der Automobil- und Mobilitätsbranche. Gäste und Vordenker aus allen Bereichen werden an einer Reihe von Panels und Workshops teilnehmen, die darauf abzielen, die Anwesenden zu informieren und weiterzubilden.

WTCR Engstler unterstreicht mit Heimsieg seine Ansprüche auf Junior-Ttel im FIA WTCR 16/06/2021 AM 14:04

WTCR Countdown zum WTCR-Rennen von Portugal läuft 16/06/2021 AM 13:34