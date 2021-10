Der FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) wird an diesem Wochenende das erste Mal in der Tschechischen Republik gastieren. Doch bevor es auf dem Autodrom Most losgeht, haben sich fünf Fahrer zu Wort gemeldet.

Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co / Lynk & Co 03 TCR:„Ich bin drei Jahre in einem DTM-Audi in der Tschechischen Republik gefahren und habe dabei viele Rennen in Most gewonnen. Ich bin mit der Strecke und ihrer Umgebung sehr vertraut. Außerdem mag ich sie, was mich zusätzlich beflügelt, obwohl es 14 Jahre her ist, dass ich das letzte Mal dort war. Es werden spannende Rennen werden, denn die Strecke bietet viele Überholmöglichkeiten und es können auch sonst sehr viele Dinge passieren. Natürlich besteht die Chance, dass es zu dieser Jahreszeit regnen wird. Deshalb versuchen wir als Team uns vorher darüber Gedanken zu machen, was mir tun können. Falls es regnet, werden wir mit der Reifenstrategie taktieren müssen. Dennoch ist es egal, ob es trocken oder nass ist, ich mache meine Arbeit wie immer. Für mich ändert sich nichts. Ich bin großer Motorrad-Fan und werde mir das EWC-Rennen auf jeden Fall ansehen. Ich freue mich darauf, die Atmosphäre zu spüren und den spannenden Start zu sehen.“



Bence Boldizs (HUN) Zengő Motorsport Drivers' Academy / CUPRA Leon Competición, abgebildet:„Die vier verbleibenden Strecken im Kalender sind für mich, wie für viele von uns, gänzlich unbekannt. Aus diesem Grund trainiere ich viel im Simulator, was mir sehr gut gefällt. Den CUPRAs sollten die lange Gerade und die vielen Hochgeschwindigkeitskurven entgegenkommen. In meiner Rookie-Saison im vergangenen Jahr schaffte ich es dreimal hintereinander ins Q2. Dieses Jahr läuft es deutlich schlechter. Ich bin mit meiner Leistung auch nicht zufrieden. Dennoch ist es ein wenig seltsam, weil es genau das gleiche Auto ist, das ich letztes Jahr gefahren bin. Deshalb bin ich froh, dass wir auf einer neuen Strecke fahren, denn hier muss ich alles von vorne lernen. Dennoch ist es kein zweites Heimrennen für mich, denn es sind 700 Kilometer mit dem Auto von Budapest nach Most.“



Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team / Hyundai Elantra N TCR:„Ich denke nicht, dass meine Streckenkenntnis ein Vorteil sein wird, um ehrlich zu sein. Die Strecke ist wirklich schön und besitzt eine sehr lange Gerade, auf der es dank Windschatten viele Überholmanöver geben wird. Natürlich ist es gut zu wissen, wo man links und rechts abbiegen muss, aber die Fahrer im WTCR sind auf einem so hohen Niveau unterwegs, dass sie die Strecke innerhalb von vier Runden lernen werden. Wäre das Shootout um die Superpole am Freitagmorgen, würde ich wahrscheinlich weiter vorne landen, aber vor dem Qualifying finden die Trainings statt. Meine Erfahrung wird also keinen Unterschied ausmachen.“



Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport / Honda Civic Type R TCR:„Obwohl ich ein Jahr lang in der Tschechischen Republik gelebt habe, als ich 2010 für ISR in der Formel Renault 3.5 gefahren bin, bin ich nie in Most gefahren. Aber ich bin viele Runden im Simulator abgespult und ich habe einige Videos der TCR Deutschland gesehen, die früher dort gefahren ist. Es macht sehr viel Spaß die Strecke im Simulator zu fahren und die erste Schikane scheint der beste zum Überholen zu sein. Es gibt hier viele Kurvenkombinationen bestehend aus Links-/Rechtskurven und mittelschnellen Kurven. Der Reifenverschleiß wird ein entscheidender Faktor sein. Um ehrlich zu sein, habe ich noch gute Titelchancen. Ich habe das Gefühl, dass ich mittendrin im Titelkampf stecke, auch wenn ich noch kein Podium eingefahren habe.“



Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport / Audi RS 3 LMS:„Das Streckenlayout zeigt, dass die erste Kurve schwierig werden wird. Es ist eine enge Schikane, die man erstmal überstehen muss. Trotzdem scheint es eine sehr schnelle Strecke zu sein. Das sollte uns und dem Audi entgegenkommen. Auf dem Niveau, auf dem wir alle fahren, werden wir die Strecke sehr schnell lernen. Dennoch wird es wichtig sein, im ersten Freien Training so viele Kilometer wie möglich zu fahren. Dadurch bekomme ich nicht nur ein Gefühl für das Auto, wodurch ich mich verbessern kann, sondern die Ingenieure bekommen außerdem eine Richtung, mit der sie das passende Set-up entwickeln können.“ Kalte Temperaturen und Regen sind kein Grund zur Sorge, denn unter diesen Bedingungen waren wir schon immer besser. In Aragón und Budapest waren wir konkurrenzfähig, aber ich denke, wir hätten noch besser sein können, wenn es kühler gewesen wäre. „Es fühlt sich gut an, zu diesem Zeitpunkt ein Rennen zu gewinnen. Dadurch sind wir immer noch mitten im Titelrennen. Mit dem Sieg haben wir bewiesen, dass wir in der Lage sind, etwas Großes zu leisten. Unsere Aufgabe ist es jetzt weiter zu pushen. Dennoch dürfen wir auch nicht vergessen den Moment zu genießen und glücklich über unsere Leistung zu sein.“

