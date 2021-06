Das haben die Spitzenfahrer des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) vor dem Wochenende in Portugal zu sagen.

Thed Björk (SWE), Fahrer von Cyan Performance Lynk & Co, der einen Lynk & Co 03 TCR pilotiert:"Deutschland war ein hartes Wochenende für mich. Im Qualifying hat es nicht geklappt, deshalb musste ich in beiden Rennen von Platz 15 starten. Das Auto hat sich aber gut angefühlt, und das bringen wir mit nach Portugal - ein Rennen, auf das ich sehr gespannt bin."



Tom Coronel (NLD), Fahrer von Comtoyou DHL Team Audi Sport, der einen Audi RS 3 LMS fährt: "Es war gut für den Rennsport, als die WTCC 2008 zu Besuch war, und das wird auch in diesem Jahr so sein. Die Strecke hat lange Geraden, harte Bremspunkte, gute Links-Rechts-Kombinationen und schöne Kurven, wo man sich dazwischenquetschen kann."



Rob Huff (GBR), Fahrer von Zengő Motorsport, geht mit einem CUPRA Leon Competición an den Start:"Estoril ist eine fantastische Strecke, die eine Menge Geschichte hat. Außerdem ist sie knifflig und nicht leicht zu lernen. Sie wird eine weitere willkommene Herausforderung im Kalender bringen."



Tiago Monteiro (PRT) vom deutschen Team ALL-INKL.DE Münnich Motorsport fährt einen Honda Civic Type R TCR:"Ich freue mich sehr, dass wir nach Estoril kommen. Es ist eine tolle Strecke und ich habe dort in der Vergangenheit in der WTCC und in vielen anderen Serien gewonnen. Ich bin mir sicher, dass es eine Menge Action geben wird."



Jean-Karl Vernay (FRA) vom Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team fährt in einem Hyundai Elantra N TCR:"Die Strecke ist nicht superbreit, aber die erste Kurve nach der langen Geraden sollte eine gute Gelegenheit zum Überholen sein-. Und mit der kleinen Schikane macht es Spaß, das Rennen vor dem Fernseher zu verfolgen.“

