Das Motorland Aragon ist an diesem Wochenende Gastgeber der Runden fünf und sechs des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in der Saison 2021. Das haben die Spitzenfahrer vor dem Rennwochende in Spanien zu sagen.

Mikel Azcona (ESP) Zengo Motorsport / CUPRA Leon Competición:„Portugal war ein hartes Wochenende. Wir haben nicht so viele Punkte geholt, aber ich hoffe, dass wir bei meinem Heimrennen auf dem Podium stehen werden, wie vergangenes Jahr. Wenn du fährst und du all diese Unterstützung von den Tribünen mit den Flaggen und allem spürst, bist du noch motivierter und du fühlst dich, als würdest du noch ein bisschen schneller fahren können, um ein gutes Ergebnis zu erzielen und es mit den Fans zu teilen. Man möchte für ein Spektakel sorgen, damit sie Grund zum Feiern haben.“



Jordi Gené (ESP) Zengo Motorsport Drivers' Academy / CUPRA Leon Competición:„Ich habe hier bisher nur getestet. Aber wenn man ein Rennen zu Hause fährt, hat man immer diesen zusätzlichen Schub. Es ist interessant und es wird das erste Mal sein, bei dem wir die PURE-ETCR und den WTCR gleichzeitig fahren.“



Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport / Honda Civic Type R TCR:„Ich hoffe, dass ich in Aragon stärker zurückkommen kann, nachdem ich in Portugal viele Punkte verpasst habe. Es wird hart für uns mit dem maximalen Ausgleichsgewicht, aber wir werden hart pushen und wie immer zusammenarbeiten, um die Autos in die Top 10 zu bringen.“



Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse / Hyundai Elantra N TCR:„Mein Ziel für den Rest der Saison wird es sein, clevere und saubere Rennen zu fahren und gut zu punkten. Es ist unmöglich zu sagen, wo wir in Aragon stehen werden, aber ich habe ein gutes Gefühl und bin zuversichtlich, dass wir in den Top 10 landen können.“



Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co / Lynk & Co 03 TCR:„Ich habe vergangenes Jahr in Aragon gewonnen, als wir im Winter gefahren sind. Jetzt kommen wir im Sommer zurück und ich liebe es. Ich denke nicht, dass die Hitze uns Probleme bereiten wird. Wir können mit diesem Auto in jeder Situation schnell sein, also mache ich mir keine Sorgen.“



Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport / Audi RS 3 LMS:„Portugal war ein schwieriges Wochenende für uns, mit Platz elf und Platz 13. Wir haben alles versucht, aber mehr war einfach nicht drin. Hoffentlich können wir uns verbessern und in Aragon konkurrenzfähiger sein.“

