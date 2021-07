Mikel Azcona hat einen Plan, wie er am Rennsonntag einen Podiumsplatz im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) einfahren kann.

Dank der umgekehrten Startaufstellung der Top 10 im ersten Rennen wird der Spanier mit seinem CUPRA Leon Competición vom zweiten Startplatz ins Rennen gehen – gute Vorrausetzung für einen Podestplatz.



„Ich bin der einzige CUPRA-Fahrer in den Top 10 und deshalb sehr zufrieden mit meinem Qualifying-Ergebnis. Nach den Trainingssessions dachten wir, dass wir Chancen auf das Q3 haben würden, obwohl die Hyundai, die Lynk & Co und die Audi sehr stark waren. Letztendlich war P9 das bestmögliche Ergebnis. Damit stehen wir in Rennen 1 in der ersten Startreihe, wodurch wir bei unserem Heimrennen um ein Podium oder zumindest um gute Punkte kämpfen können. Das ist ein guter Start für CUPRA.“

