Dániel Nagy will seine erste vollständige WTCR-Saison dafür nutzen, von seinem neuen "Lehrer", Rob Huff, zu lernen.

Der Ungar Nagy bildet zusammen mit dem Briten Huff die Fahrerpaarung für die WTCR-Saison 2022 bei Zengő Motorsport.



Rob Huff verfügt dabei als ehemaliger Tourenwagenweltmeister und Werksfahrer über einen gewaltigen Erfahrungsschatz.



„Rob war immer nett zu mir, auch als ich in der WTCC in einem alten Auto nur hinterherfuhr", erklärte Nagy. "Er ist eine große Hilfe und es ist eine wunderbare Chance, von einer Tourenwagen-Legende wie ihm zu lernen. Das bedeutet mir sehr viel und wird mir hoffentlich helfen, meine Lernkurve fortzusetzen, die wir vor ein paar Jahren begonnen haben.“



Auf die Erfahrung von Rob Huff wird es besonders an diesem Wochenende auf dem Circuit de Pau-Ville ankommen, denn die Strecke ist für den 24-jährigen Nagy noch komplett unbekannt.

