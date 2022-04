Norbert Michelisz hat in der Rennsaison 2022 mehr zu tun als üblich, denn der WTCR-Pilot ist bei Hyundai auch Teil des Aufgebots für den elektrischen Tourenwagen-Weltcup (ETCR).

Norbert Michelisz strebt in der Saison 2022 des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) mit der BRC Hyundai N Squadra Corse nicht nur einen zweiten Titelgewinn an. Parallel dazu tritt er auch in der markenübergreifenden Tourenwagenserie von WTCR-Veranstalter Discovery Sports Events mit einem Hyundai Veloster N ETCR an.



Denn zusammen mit den WTCR-Rennsiegern Mikel Azcona und Jean-Karl Vernay geht Michelisz in der Saison 2022 des elektrischen Tourenwagen-Weltcups (ETCR) bei sieben Rennen an den Start. Nicky Catsburg und Kevin Ceccon, die ebenfalls schon WTCR-Rennen gewonnen haben, teilen sich ein viertes Fahrzeug für die gesamte Saison.



Während die Rennen der Elektro-Tourenwagen für Azcona und Vernay bereits bekanntes Pflaster sind, ist die Disziplin für Michelisz, den WTCR-Champion von 2019, völlig neu. Den Hyundai Veloster aber hat er schon im November 2020 bei dessen Streckendebüt im MotorLand Aragon gefahren.



"Ich habe die ETCR im vergangenen Jahr verfolgt, als sie sich das Wochenende mit dem WTCR teilte, und habe es genossen, die engen Duelle auf der Strecke zu sehen. Daher freue ich mich sehr darauf, an der Serie teilnehmen zu können", sagt Michelisz. "Die Vorbereitungen haben bereits begonnen und ich habe mich bei den Testfahrten mit dem Hyundai Veloster N ETCR sofort wohlgefühlt. Das Auto ist natürlich ganz anders zu fahren als die TCR-Autos, die ich gewohnt bin."



"Die Testfahrten haben mir die Möglichkeit gegeben, zu lernen, wie ich das Auto fahren muss. Es gibt aber immer noch einige kleine Dinge, die ich bei den verbleibenden Tests bis zum ersten Rennen noch verbessern kann. Ich fühle mich im Team von Hyundai Motorsport in besten Händen und kann es kaum erwarten, dass die Saison beginnt", so Michelisz.



Da WTCR und ETCR in diesem Jahr vier Veranstaltungen gemeinsam bestreiten - darunter das Pau Motors Festival vom 6. bis 8. Mai in der Innenstadt von Pau - stehen Michelisz genau wie seinem WTCR-Teamkollegen Azcona einige intensive Wochenenden bevor.



Bei Hyundai Motorsport hat man im Winter die technische Belegschaft aufgestockt. Neue Ingenieure sind dem Projekt beigetreten, um am Veloster N ETCR zu arbeiten. Dieses in der ETCR eingesetzte Auto bringt es mit seinem rein elektrischen Antriebsstrang auf eine Spitzenleistung von 500 Kilowatt (umgerechnet 680 PS).

