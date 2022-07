Der WTCR reist nach Italien, wobei das Titelrennen nach dem jüngsten Besuch in Portugal mit einem klassischen Stadtrennen im Vila-Real-Stilweiter völlig offen ist.

Nach drei Siegen im Jahr 2022 ist der Spanier Mikel Azcona der Goodyear #FollowTheLeader mit einem Vorsprung von 16 Punkten. Azcona, der einen Hyundai Elantra TCR für das italienische BRC Racing Team fährt, hat bereits Erfahrung mit Vallelunga.



"In Vallelunga bin ich nur einmal gefahren, letztes Jahr mit dem ETCR, doch habe ich sehr gute Erinnerungen", sagte der 26-Jährige. "Ich mag die Strecke und für das TCR-Auto passt sie sehr gut. Wenn man [in der Gesamtwertung] führt, ist das immer gut. In Vallelunga haben wir einen kleinen Vorteil, aber an einem Wochenende kann alles passieren. Wir müssen einfach auf Kurs bleiben, mit guten Ergebnissen, einem guten Gefühl mit dem Auto und einer guten Atmosphäre in der Zusammenarbeit mit dem Team und allen anderen."



Azcona ersetzt an der Seite von Norbert Michelisz im BRC-Team für 2022 Gabriele Tarquini, nachdem sich die italienische Legende am Ende der vergangenen Saison nach einer glanzvollen Karriere, in der er 2018 den ersten WTCR-Titel gewann, aus dem aktiven Rennsport zurückgezogen hat. Er ist jetzt Teammanager bei BRC in Cherasco.



"Mikel ist sehr schnell und hat wahrscheinlich den besten Start in eine Saison hingelegt, den es je gab", sagte Tarquini. "Ich habe Hyundai zu Mikel geraten, weil ich ihm vertraue. Ich bin mit ihm Rennen gefahren und ich weiß, dass er einer der besten Fahrer ist, also habe ich sehr darauf gedrängt, Mikel im Team zu haben, auch wenn ich da noch nicht wusste, dass ich mit dem Team arbeiten würde. Wenn ich ihm etwas aus meiner Erfahrung erzählen kann, werde ich das sicher tun, aber um ehrlich zu sein, braucht er nicht viel Unterstützung von mir, denn er ist großartig."



Tarquinis Sicht auf Azcona war jedoch nicht immer so positiv, denn das Duo ist für sein Tempo und seinen kämpferischen Fahrstil bekannt. "Der erste Aufeinandertreffen mit Mikel war nicht sehr gut, weil wir in Ungarn [2019] miteinander kollidiert sind. Das gehört freilich zum Spiel dazu, in dieser Kategorie hat man am Anfang sehr schnell eine Berührung. Aber ich erinnere mich an meinen letzten Sieg [in der WTCR] vergangenes Jahr in Aragón. Er war das ganze Rennen über hinter mir, er fuhr sehr gut und war ein sehr harter Gegner."



Tarquini, der im März 60 Jahre alt wurde, hätte sich nach seiner 1974 begonnenen Karriere mit einem entspannten Ruhestand begnügen können, fand aber die Chance, ins Teammanagement zu wechseln, zu verlockend, um sie auszuschlagen. "Um ehrlich zu sein, gibt es nichts Aufregenderes als das Fahren, aber dieser neue Job, ein Teil des Teams zu sein, zu versuchen, meine lange Erfahrung weiterzugeben... außer dem Fahrer ist der zweitbeste Platz im Team der Job, den ich jetzt mache."



Azcona ist einer von fünf Fahrern, die 2022 WTCR-Rennen gewonnen haben, und liegt in der vorläufigen Wertung vor Santiago Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co) und dem amtierenden König des WTCR Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co). Urrutia, Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), Rob Huff (Zengö Motorsport) und Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport) haben 2022 ebenfalls einen Rennsieg errungen, was den offenen Charakter des WTCR unterstreicht.



Über die Rolle, die Tarquini spielt, sagte Azcona: "Ich bin Gabriele sehr dankbar, dass er im Team ist. Wie wir alle wissen, hat er in seiner ganzen Karriere viel Erfahrung im Motorsport gesammelt, und im Grunde versucht er, Norbi [Michelisz] und mir bei allem zu helfen, wenn es um das Fahren des Autos, das Startverfahren usw. geht. Es gibt Dinge, über die man sich vor dem Rennen Gedanken macht, z.B. welche Position ich in der ersten Kurve einnehme, so etwas in der Art. Er versucht, den Fahrern Ratschläge zu geben, weil er sich mit diesen Dingen auskennt, und er versucht, dem Team seine ganze Erfahrung zu vermitteln, was das Reifenmanagement, die Abstimmung des Autos, aber auch jeden anderen Aspekt des Motorsports angeht. Es ist sehr gut, ihn zu haben, er ist ein sehr gutes Werkzeug für das ganze Team und wir nutzen ihn sehr oft und ich bin froh, mit ihm zu arbeiten."

