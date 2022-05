Gutes Reifenmanagement und umsichtiges Fahren – das waren die Schlüssel zum dritten Platz im zweiten Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) auf dem Circuit de Pau-Ville für WTCR-Rückkehrer Ma Qing Hua.

Der Chinese kehrte an diesem Wochenende nach zwei Jahren in den WTCR zurück. Ma fährt in dieser Saison einen mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Lynk & Co 03 TCR für das Team Cyan Racing Performance. Den Grundstein für sein Podium im zweiten Rennen legte er, indem er dem Chaos nach der Startkollision zwischen Norbert Michelisz und Attila Tassi ausgewichen war.



"Der Start war wirklich eng. Ich sah den Unfall und habe versucht, auszuweichen", erklärte Ma im Anschluss an das Rennen. "Gleichzeitig sah ich, dass die anderen Autos von hinten gekommen sind, also habe ich gebremst und zum Glück wurde ich von niemanden berührt. Danach ging es darum die Reifen und die Bremstemperatur zu managen, denn die überhitzen hier sehr gerne und sobald sie einmal im kritischen Bereich sind, bekommt man sie nicht mehr herunter. Aber wir haben das sehr gut gemacht."



Allerdings lag Ma lange Zeit auf dem vierten Platz in Rennen zwei. Er erbte das Podium von seinen Teamkollegen und amtierenden "König" des WTCR, Yann Ehrlacher, der aufgrund eines Reifenschadens an die Box kommen musste.



"Das Team konnte mir nicht sofort sagen, was los ist, denn es passierte sehr plötzlich", antwortete Ma, als er auf die Probleme seines Teamkollegen angesprochen wurde. "Ich bemerkte, dass er langsamer geworden ist und dachte mir schon, dass etwas passiert ist. Es tut mir leid für ihn, denn er ist ein starkes Rennen mit einer ordentlichen Pace gefahren. Aber die Saison ist ja noch lang."

