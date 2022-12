Gilles Magnus ging beim WTCR-Rennen von Saudi-Arabien an den Start, um seinem Comtoyou-Team nach dem desaströsen WTCR-Rennen von Bahrain zwei Wochen zuvor "etwas zurückzugeben"

Gilles Magnus trat beim WTCR-Saisonfinale 2022 auf dem Jeddah Corniche Circuit in Dschidda (Saudi-Arabien) mit einer Mission an. Mit dem Sieg in Rennen 2 am Steuer eines Goodyear-bereiften Audi RS3 LMS von Comtoyou Racing hat der 23-jährige Belgier sein Versprechen mehr als eingelöst.

Ad

Am vorangegangenen Rennwochenende in Bahrain hatte Magnus zwei Ausfälle zu verzeichnen gehabt, wobei er in Rennen 2 versehentlich seinen Teamkollegen Mehdi Bennani ausschaltete, als für beide Fahrer ein Podiumsplatz möglich war.

WTCR Cisotti unterstreicht Bedeutung des WTCR-Titelerfolgs mit Hyundai-Power* UPDATE GESTERN UM 13:42 UHR

Nachdem er in Saudi-Arabien das letzte Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in seiner jetzigen Form gewonnen hat, glaubt Magnus, dass er sein Ziel erreicht hat.

"Auf diese Weise möchte ich mich bei Comtoyou bedanken. Ich kann gar nicht beschreiben, wie glücklich ich bin", so Magnus. "Es war ein wirklich emotionaler Moment, als ich die Ziellinie überquerte. Obwohl ich schon größere Siege als diesen hatte, ist das ein wirklich emotionaler Moment wegen allem, was vorher passiert ist. Danke an Comtoyou, danke für die lange Nachtschicht, die in Bahrain eingelegt wurde. Vielleicht war das hier das schwierigiste Rennen der Saison, aber ich bin wirklich glücklich."

Seine Pläne für 2023 hat Magnus noch nicht bekanntgegeben. Er hofft aber, Teil der Audi-Familie zu bleiben.

"Das ist noch schwer zu sagen, um ehrlich zu sein", meinte Magnus vor dem Finalrennen beim WTCR-Rennen von Saudi-Arabien. "Ich habe noch nichts unterschrieben, aber ich hoffe, dass ich wieder bei Audi Sport unterschreiben werde. Es war eine tolle Chance und ein toller Moment, als ich Anfang des Jahres meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe. Okay, wir hatten unsere Höhen und Tiefen in dieser Saison, aber ich glaube, sie sind mit meiner Leistung zufrieden, nicht nur im WTCR, sondern auch im GT3-Auto. Ich hoffe, wir können die Zusammenarbeit fortsetzen. Das wäre ein Traum für mich."

WTCR WTCR-König Azcona genießt spezielle Heimkehr UPDATE GESTERN UM 13:31 UHR