Die beiden Spitzenpiloten des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR), Néstor Girolami und Norbert Michelisz, haben sich zu ihrem Zusammenstoß in Kurve 1 beim zweiten Rennen in Ungarn geäußert.

Michelisz drehte sich durch diese Kollision, wodurch das Rennen des Lokalmatadors zerstört war. Girolami bekam dafür eine Fünf-Sekunden-Strafe, die ihn am Ende vom zweiten auf den fünften Rag zurückwarf.



„Um ehrlich zu sein, war es wichtig für das Rennen, dass wir einen sehr guten Start hatten“, sagte der Honda-Pilot aus dem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. Girolami startete das Rennen in der zweiten Reihe neben Michelisz. „Mein Start war sogar besser als der von Santi [Santiago Urrutia]. Ich habe mich beim Anbremsen ein wenig bewegt, aber ich wollte Santi nicht überholen, da mir klar war, dass das außen nicht funktionieren würde, denn dann hat man am Kurvenausgang durchdrehende Räder. Ich wollte also lieber den zweiten Platz sichern. Leider kam es dabei zu der Berührung mit Norbi [Norbert Michelisz], was mir sehr leidtut. Aber ich kann nicht genug betonen, dass man beim Anbremsen wirklich am Limit ist. So war das Rennen leider zu Ende für ihn.“



Michaelisz, der für das Team BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse antritt, startete in seinem Hyundai Elantra N TCR vom dritten Startplatz und beendete das Rennen auf P14.



„Es war ein Kontakt“, sagte Michelisz. „Ich glaube, Néstor wollte auf die Außenbahn ziehen, doch da war ich schon. Darüber bin ich sehr enttäuscht, denn die Berührung hat mein Rennen zerstört. Es war schwierig das innen im Auto nachzuvollziehen. Solche Dinge passieren halt manchmal, aber es war schon unsere zweite Kollision in dieser Saison – einmal in Estoril und jetzt hier. Es ist eine Schande, dass wir so viele Punkte verloren haben, denn wir hätten mehr verdient gehabt. Aber ich muss damit leben. Am Ende gehört das zum Motorsport dazu. Es tut mir leid für die Fans und auch für mich selbst. “

