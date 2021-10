Gilles Magnus und Santiago Urrutia, die Sieger aus Ungarn, erlebten beim Rennwochenende in der Tschechischen Republik ein schwieriges Qualifying.

Santiago Urrutia kam in seinen mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Performance Lynk & Co 03 TCR nicht über Platz 15 hinaus. Für Gilles Magnus lief es noch schlechter. Aufgrund eines technischen Defektes an seinem Audi RS 3 LMS wurde er als nicht qualifiziert gelistet. Dennoch erhielt der Belgier die Erlaubnis, beide Rennen vom letzten Startplatz aus in Angriff zu nehmen.



„Das Qualifying war eine herbe Enttäuschung“, sagte Magnus. „Die Pace hätte ausgereicht, um in die Top 10 zu kommen. Das ist immer das Ziel, wenn man in dieser Rennserie Erfolg haben will. Doch wir wurden von einem elektronischen Problem aus dem Spiel genommen. Dennoch dürfen wir nicht aufgeben, der Titel ist immer noch möglich. Aber wir haben uns das Leben selbst schwieriger gemacht. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Rennen am Sonntag und versuchen, einige Punkte zu holen. Wir sollten uns auf das Positive konzentrieren: Es könnte auch Spaß machen, von ganz hinten zu starten.“



Santiago Urrutia sagte: „Das war ein furchtbares Qualifying für mich – wahrscheinlich das Schlechteste im WTCR. Ich kann es mir auch nicht erklären. Die Pace war in den Trainings da. Dann haben wir ein paar Änderungen für das Qualifying vorgenommen und auf einmal sind wir auf Platz 15. Das ist wirklich schlecht. Aber im Rennsport hat man gute und schlechte Tage. Wir müssen uns jetzt auf die Rennen und konzentrieren und hoffen, dass wir das Pech aus dem Qualifying hinter uns lassen und Punkte holen können. “

WTCR DER SONNTAG IN MOST VOR EINER STUNDE

WTCR THED BJÖRK SCHLIESST EINE RÜCKKEHR AUF ZWEI RÄDER AUS, DENNOCH WIRD ER DIE EWC VERFOLGEN VOR 21 STUNDEN