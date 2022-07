Vom FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) zum FIA eTourenwagen-Weltcup (ETCR). Der steht an diesem Wochenende zumindest für den amtierenden, von Goodyear präsentierten #FollowTheLeader, Mikel Azcona, und dessen Teamkollegen bei BRC Hyundai N Squadra Corse, Norbert Michelisz, an.

Fans des Spitzenduos können das Rennen in Belgien, welches im Rahmen des Circuit Zolder Electrified stattfindet, über diverse Online-Plattformen oder über den Eurosport-Player live verfolgen.



Der ETCR wird genau wie der WTCR von Discovery Sports Events ausgerichtet und live über Eurosport und andere Fernsehsender weltweit ausgestrahlt.



Die Highlights der Rennen in Belgien werden anschließend auf Facebook und YouTube zu sehen sein. Die alles entscheidenden DHL Super Finals sind im Anschluss über den Eurosport Player abrufbar.



In der vergangenen Saison wurden die Super Finals aus Gründen der TV-Planung noch zeitversetzt gezeigt. Doch ab diesem Wochenende werden beide DHL Super Finals live im Eurosport Player zu sehen sein.



Der Eurosport Player kann über den Google Store oder Apple Store heruntergeladen werden

