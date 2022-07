Der FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) kehrt nach dreijähriger Auszeit nach Vila Real zurück, ganz zur Freude von Tom Coronel, der auf Stadtkursen eine besondere Erfolgsstatistik vorweisen kann.

Auf dem anspruchsvollen Stadtkurs wird in dieser Woche zum dritten Mal das Rennwochenende von Portugal ausgetragen. Besonders Tom Coronel kann es kaum erwarten, mit seinem mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Audi RS 3 LMS auf die 4,790 Kilometer lange Strecke zu gehen.



„Auf Stadtkursen bin ich in der Regel besonders gut“, sagte der Fahrer aus dem Team Comtoyou DHL Audi Sport. „Ich habe bereits in Marrakesch, Macau, Monaco und natürlich in Vila Real gewonnen. Letzteres gefällt mir aufgrund der hohen Geschwindigkeiten besonders gut. Es ist eine schwierige Strecke, bei der man keine Runde wie die vorherige fahren kann. Ich habe ein gutes Gefühl für Vila Real, auch, weil Coronel ein portugiesischer Name ist“

