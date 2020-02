WTCR 2020: Fakten zum Rennen in der Slowakei

Der Slovakiaring richtet im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) 2020 als dritte Saisonstation das WTCR-Rennen der Slowakei aus. Hier ein Überblick über die wichtigsten Fakten.

Wann:5. bis 7. Juni 2020

Wo:Orechová Potôň

Streckenlänge:5,922 Kilometer

Distanz Rennen 1:9 Runden (53,114 Kilometer)

Distanz Rennen 2:9 Runden (53,114 Kilometer)

Distanz Rennen 3:11 Runden (64,958 Kilometer)

WTCR-Rundenrekord (Qualifying):Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N TCR) mit 2:09.312 Minuten am 14.07.2018

WTCR-Rundenrekord (Rennen):Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N TCR) mit 2:11.061 Minuten am 14.07.2018



In 100 Worten...40 Kilometer östlich der slowakischen Hauptstadt Bratislava (Pressburg) gelegen, wurde der Slovakiaring im Jahr 2010 eröffnet. 2012 gastierte dort FIA Tourenwagen-Weltmeisterschaft (WTCC) zum ersten von insgesamt fünf jährlichen Rennwochenenden. Aufgrund des abwechslungsreichen Layouts mit Kurven unterschiedlicher Geschwindigkeit sowie Höhenunterschieden ist die Strecke bei Fahrern wie Fans gleichermaßen beliebt. Die Zuschauerzahlen liegen Jahr für Jahr im Bereich von mehreren zehntausend.



Gabriele Tarquini, der 2018 den ersten Titel in der Geschichte des FIA Tourenwagen-Weltcups einfuhr, beschreibt den Slovakiaring als "eine der besten Rennstrecken in Europa". Vor allem die 200 km/h schnelle Rechtskurve (Kurve 2) stellt die Fahrer vor eine Mutprobe. Néstor Girolami, Frédéric Vervisch und Qing Hua Ma trugen sich 2019 in die Siegerliste ein. 2020 tritt wie schon 2018 die FIA European Truck Racing Championship im Rahmenprogramm an.







Sieger der vergangenen Jahre:

2019:

Rennen 1:Frédéric Vervisch (BEL), Audi RS 3 LMS

Rennen 2:Néstor Girolami (ARG), Honda Civic Type R TCR

Rennen 3:Qing Hua Ma (CHN), Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR



2018:

Rennen 1:Pepe Oriola (ESP), CUPRA TCR

Rennen 2:Gabriele Tarquini (ITA), Hyundai i30 N TCR

Rennen 3:Norbert Michelisz (HUN), Hyundai i30 N TCR



Zeitzone:GMT +2 Stunden (MESZ)

Flughafen:Bratislava (41 Kilometer), Wien (103 Kilometer)

Unterkunft:Bratislava

