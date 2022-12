Beim FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR 2022 gab es jede Menge Rennsieger, Polesetter, schnellste Rennrunden und Fahrer mit Führungsrunden. Hier ist ein Rückblick.

RENNSIEGE:

4: Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR)

3: Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS)

2: Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS)

2: Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR)

2: Rob Huff (Zengoe Motorsport, CUPRA Leon Competición)

2: Santiago Urruia (Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)

1: Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR)



POLEPOSITIONS:

3: Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR)

2: Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR)

1: Mehdi Bennani (Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS)

1: Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS)

1: Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS)

1: Santiago Urruia (Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)



SCHNELLSTE RENNRUNDEN:

4: Rob Huff (Zengoe Motorsport, CUPRA Leon Competición)

3: Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR)

3: Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS)

2: Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS)

2: Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR)

1: Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR)

1: Santiago Urruia (Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)



FÜHRUNGSRUNDEN:

61: Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR)

57: Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS)

52: Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR)

50: Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS)

26: Rob Huff (Zengoe Motorsport, CUPRA Leon Competición)

22: Santiago Urruia (Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)

9: Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR)

8: Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)

7: Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)

4: Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR)

3: Ma Qing Hua (Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)

2: Attila Tassi (LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR)

1: Dániel Nagy (Zengoe Motorsport, CUPRA Leon Competición)



RUNDENREKORDE IM QUALIFYING:

3: Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR): Frankreich-, Italien und Elsass-Rennen des WTCR

1: Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR): Bahrain-Rennen des WTCR

1: Mehdi Bennani (Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS): Deutschland-Rennen des WTCR

1: Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS): Saudi-Arabien-Rennen des WTCR

1: Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS): Spanien-Rennen des WTCR



RUNDENREKORDE IM RENNEN:

3: Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR): Frankreich-, Ungarn- und Elsass-Rennen des WTCR

2: Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS): Spanien- und Saudi-Arabien-Rennen des WTCR

1: Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS): Italien-Rennen des WTCR

1: Rob Huff (Zengoe Motorsport, CUPRA Leon Competición): Portugal-Rennen des WTCR

1: Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR): Bahrain-Rennen des WTCR

