Mikel Azcona hat als erster "Wochenend-König" von PURE ETCR Geschichte geschrieben. Am Nachmittag triumphierte er im DHL-Super-Finale auf dem Autodromo Vallelunga in Italien.

Damit wurden der WTCR-Rennsieger und sein Team Zengő Motorsport X CUPRA nach zwei spannenden DHL-Super-Finals zu den ersten Siegern der weltweit ersten rein elektrisch betriebenen Tourenwagenserie mit mehreren Marken.



Mit diesem epischen Erfolg wurde eine brandneue Ära des Tourenwagensports eingeläutet. Denn zum ersten Mal werden Fahrer- und Herstellertitel für eine Elektro-Tourenwagenserie vergeben. Alle drei beteiligten Marken holten am Wochenende verdiente Siege.



Der Spanier Azcona hatte mit seinem CUPRA e-Racer über Nacht die Pool-A-Wertung angeführt, startete aber in das DHL-Super-Finale des A-Pools vom Ende des Feldes, nachdem er beim Zeitfahren am Morgen einen durch einen Reifenschaden verursachten Dreher erlitten hatte, während er mit einer unglaublichen Leistung von 500 kW (670 PS) unterwegs gewesen war.



Mit einer atemberaubenden Fahrt gewann er das DHL-Super-Finale mit sechs Autos. Dabei nutzte er seine 40 Sekunden Power-Up, die den Fahrern im Finale einen Schub von 300 kW auf 500 kW geben, ideal aus.



Außerdem profitierte er davon, dass die aus der ersten Reihe gestarteten Teamkollegen bei Hyundai Motorsport N, Augusto Farfus und Tom Chilton, beide vor dem Ziel an der Box stehen blieben.



Damit holte Azcona die maximal mögliche Wochenend-Punktzahl von 77 Zählern, die vor dem Start des DHL-Super-Finals in Pool B nur noch von seinem CUPRA-Teamkollegen Mattias Ekström erreicht werden konnte.



Ekström startete ebenfalls als Letzter, nachdem eine Verletzung des Parc-Fermé dazu geführt hatte, dass seine Pole-Rundenzeit gestrichen wurde.



Der Schwede Ekström zeigte in einem epischen DHL-Super-Finale des B-Pools die beste Leistung des Wochenendes. Er wiederholte Azconas Angriff auf das Feld und kam nur 0,781 Sekunden hinter Hyundai-Pilot Jean-Karl Vernay ins Ziel, der die Poleposition geerbt und vom Start bis ins Ziel geführt hatte.



Das Highlight seiner herausragenden Fahrt war ein sensationelles Doppel-Überholmanöver gegen den Hyundai von John Filippi und die Giulia ETCR von dessen Namensvetter Luca Filippi, bei dem Ekström seine Offroad-Fähigkeiten unter Beweis stellte, indem er jeden Zentimeter der Strecke nutzte, und mehr!



Es war ein Wettbewerb, der die leistungsstärksten und schnellsten Tourenwagen der Welt und das innovative Battle-Format von PURE ETCR von ihrer besten Seite zeigte. Die Fahrzeuge von Cupra, Hyundai und Romeo Ferraris/M1RA kämpften bis zum Schluss um den Erfolg.



Vernays Sieg im DHL-Super-Finale von Pool B brachte ihn auf den zweiten Platz in der Gesamtwertung der Veranstaltung, während sein Teamkollege Ekström Dritter wurde. Ein Ergebnis, das Zengő Motorsport X CUPRA an die Spitze der Herstellerwertung brachte.



CUPRA-Fahrer Jordi Gené wurde Zweiter im DHL-Super-Finale des A-Pools hinter Azcona, wodurch CUPRA einen Doppelsieg holte. Er wehrte in der letzten Runde die Giulia ETCR von Rodrigo Baptista ab und sicherte sich die Position. Baptistas Teamkollege Luca Filippi wurde Dritter im DHL Super-Finale in Pool B.



Nach dem Rennen wurde Azcona mit dem von TAG Heuer präsentierten Award für den "wertvollsten Fahrer" für das Wochenende ausgezeichnet und trägt außerdem als Führender der Serie die von Gooyear präsentierte #FollowTheLeader-Jacke.



Die Rennserie PURE ETCR wird vom 9. bis 11. Juli im MotorLand Aragón in Spanien fortgesetzt, wenn sie sich den Kurs mit dem FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) teilt, der ebenfalls von Eurosport Events promotet wird.



Mikel Azcona von Zengő Motorsport X CUPRA sagte: "Wir haben Geschichte geschrieben, indem wir das erste Wochenende der PURE ETCR gewonnen haben. Nach dem Freien Training war ich zuversichtlich für das Zeitfahren, aber ich hatte wirklich Pech, als ich einen Reifenschaden am Heck hatte und das Super-Finale von hinten starten musste. Es war wirklich schwierig, mit fünf schnellen Autos vor mir zu starten, aber ich habe vom Team gute Informationen erhalten, wie ich das Power-Up nutzen kann. Ich bin einfach nur glücklich. Der CUPRA war das ganze Wochenende über schnell und das Team hat einen wirklich tollen Job gemacht. Ich bin traurig für meinen Teamkollegen, der wirklich Pech mit der Strafe hatte. Das ist eine tolle Art, die Saison zu beginnen."



Jean-Karl Vernay, Hyundai Motorsport N, sagte: "Von dort kommend, wo wir nach Runde 1 waren, war es ein sehr gutes Wochenende. Zweiter, Erster und Erster in unseren Battles ist ein guter Start. Wir wissen, wo wir im Vergleich zu unseren Konkurrenten stehen, und es war schade für meine Teamkollegen im Super-Finale A, denn ich fand, sie haben einen guten Job gemacht. Im Moment können wir mit der Punktesituation zufrieden sein, aber ich persönlich bin besonders glücklich, weil Vallelunga eine Strecke ist, auf der ich noch nie schnell war, und deshalb bin ich froh, hier ein gutes Wochenende zu haben. Wir fahren nach Aragón und schauen, was wir dort ausrichten können."



Mattias Ekström von Zengő Motorsport X CUPRA sagte: "Nach der Runde im Zeitfahren, als ich hoffte, auf der Poleposition für das Super-Finale zu stehen, war es enttäuschend, disqualifiziert zu werden. Ich habe im Rennen getan, was ich konnte. Im Super-Finale war es sehr schwierig, weil die Jungs vor mir sehr clever gefahren sind. Sie haben ihre Power-Ups gut eingesetzt und ihre Autos clever platziert, so dass überholen nicht einfach war. Ich hatte eine Chance und habe ein Manövergemacht, das geklappt hat, aber dadurch habe ich etwas zu viel Zeit verloren, um Jean-Karl einzuholen. Ich wollte das Super-Finale gewinnen, aber das hätte nicht viel geändert, denn durch die Disqualifikation hätte ich ohnehin nicht den Gesamtsieg errungen. Ein großes Kompliment an Mikel und Jean-Karl, die sich gut geschlagen haben. Für mich hat es nicht sollen sein, aber insgesamt würde ich sagen, dass CUPRA stolz sein kann."

