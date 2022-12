Für den "König" des WTCR, Mikel Azcona, war die Teilnahme an der FIA Preisverleihungs-Gala am Freitagabend in Bologna "etwas ganz Besonderes."

Zusammen mit seinem Teamchef bei BRC Hyundai N Squadra Corse, Gabriele Rizzo, war Azcona einer von 1000 geladenen Gästen. Mit dabei waren unter anderem der Formel-1-Weltmeister Max Verstappen sowie Sébastien Buemi, Brendon Hartley und Ryo Hirakawa, die in Fiera di Bologna den Titel in der FIA Langstreckenweltmeisterschaft entgegennahmen.



Nachdem Azcona die Trophäe für den FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) 2022 von FIA-Präsident FIA President Mohammed Ben Sulayem am Samstagvormittag während einer besonderen Preisverleihung in der italinienischen Stadt überreicht bekommen hatte, sagte der 26-jährige Spanier: "Es ist etwas ganz Besonderes und sehr emotional. Es ist eine Ehre, hier zwischen all der Historie und bei diesen tollen Menschen aus dem Motorsport zu sein."



"Es war eine fantastische Saison. Ich habe die letzten Jahre meines Lebens auf dieses großartige Ergebnis hingearbeitet. Schon als kleines Kind wollte ich Weltmeister werden. Natürlich möchte man als Kind Formel-1-Weltmeister werden, aber dann wächst man auf und der Weg führt einen in den Tourenwagensport; dann will man natürlich Tourenwagenweltmeister werden. Für mich ist mit dem Gewinn also ein Traum wahr geworden."



"Ich möchte mich bei BRC und Hyundai Motorsport für unsere gemeinsamen Errungenschaften bedanken. Das ist etwas ganz Großes. Ich werde jetzt diesen Moment und die Zeit mit den anderen Leuten aus dem Motorsport in Bologna genießen. Das ist ein sehr schönes Gefühl."

