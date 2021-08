Mikel Azcona hat auf dem Hungaroring Geschichte geschrieben: Der Fahrer aus dem Team Zengő Motorsport dominierte das Wochenende und ist nun der erste zweifache „König“ der PURE-ETCR-Rennserie.

Nachdem er bereits am Samstag beide Battles gewonnen hatte, siegte am Sonntag auch im Zeitfahren B sowie im DHL Superfinale B. Damit verlässt er Ungarn mit einer perfekten Bilanz und mit der maximalen Punkteausbeute von 77 Punkten.



Während der Eröffnungsrunde des DHL Superfinales B wechselte die Führung mehrfach. Azcona, Jean-Karl Vernay und Luca Filippi nutzen ihre Power-Ups jeweils unterschiedlich, weshalb jeder von ihnen kurz an der Spitze lag.



Am Ende setzte sich Azcona durch. Dank seinem Sieg im Zeitfahren verbessert sich der Spanier auf den dritten Platz in der Fahrerwertung. Außerdem erhielt er die Tag-Heuer-Trophäe für den „wertvollsten Fahrer.“



Die Stimmung auf der Podiumsfeier erreichte ihren Höhepunkt, als Zoltan, Teamchef des Zengő-Motorsport-Teams aus Budapest, die Konstrukteurstrophäe vor den einheimischen Fans entgegennahm.



Azconas Triumph markierte den dritten Erfolg für einen CUPRA bei bisher vier PURE-ETCR-Rennwochenenden im Jahr 2021.



Zuvor hatte Philipp Eng das DHL Superfinale A gewonnen, womit er der zwischenzeitliche Favorit auf die Auszeichnung „König“ des Wochenendes war.



Mit 72 Punkten war er der zweiterfolgreichste Punktesammler an diesem Wochenende. Außerdem stand dank ihm mit dem Team Romeo-Ferraris eine zweite Mannschaft mit ungarischer Unterstützung auf dem Podium.



Er setzte sich gegen Mattias Ekström durch, der zuvor das Zeitfahren A für sich entschieden hatte und dritter im Wochenend-Klassement wurde. Damit beträgt Ekströms Vorsprung im Titelkampf auf Jean-Karl Vernay nun 29 Punkte. Außerdem bleibt er ein weiteres Mal der von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader.



Der erste markenübergreifende Tourenwagentitel der Welt entscheidet sich nun beim Saisonfinale auf dem Circuit Pau-Arnos vom 15. bis 17. Oktober zwischen den Fahrern Mattias Ekström, Jean-Karl Vernay, Mikel Azcona, Jordi Gené und Rodrigo Baptista.



Doch auch die Fahrer aus dem hinteren Teil der Gesamtwertung kämpfen um wichtige Punkte. Schließlich haben alle drei teilnehmen Marken noch Chancen auf den Konstrukteurtitel.



Lokalmatador Dániel Nagy belegte im DHL Superfinale A den dritten Platz. Allerdings kollidierten er und Luca Filippi in der Mitte des Rennes. Der Italiener streifte dabei die Leitplanke, weshalb sich ein Splitter aus der Karosserie löste und den linken Hinterreifen zerschnitt. Dafür erhielt Nagy von den Rennkommissaren eine Strafe, die ihm 20 Meisterschaftspunkte kostet.



Mit Jordi Genés dritten Platz im DHL Superfinale A, standen an diesem Wochenende alle vier CUPRA-Fahrer auf dem Podium. Der Spanier kämpfte sich dafür während des gesamten Rennes durchs Feld.



„Ich bin sehr stolz auf das Team und freue mich darüber, König des Wochenendes zu sein“, sagte Azcona, der auch im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) zweimal auf dem Podium stand. „Ich will mich bei meinen Teamkollegen Dani [Dániel Nagy], Matti [Mattias Ekström] und Jordi [Gené] bedanken. Für dieses Ergebnis haben wir alle sehr hart gearbeitet. Ich habe mich bereits im Zeitfahren ziemlich gut gefühlt. Später im Superfinale nutzte ich gleich zu Beginn recht viel von meinem Power-Up, denn Jean-Karl [Vernay] klebte an meiner Stoßstange, was nicht sehr angenehm war. Nachdem ich kleinen Vorsprung hatte, konnte ich mich ein wenig entspannen.“

