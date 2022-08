Esteban Guerrieri kehrte auf die Strecke zurück, auf der er seinen Durchbruch im internationalen Tourenwagensport feierte. Er gewann das Langstreckenrennen der TCR Südamerika auf dem Autódromo Termas de Río Hondo.

Auf der Strecke im Nordwesten Italien gab Guerrieri 2016 sein Debüt in der FIA Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Gleich in seinem ersten Einsatz kämpfte er um die Poleposition, doch am Ende sollte der sechste Platz im zweiten Rennen sein bestes Wochenend-Ergebnis sein.



An diesem Wochenende tauschte Guerrieri seinen Honda Civic Type R TCR, den er im WTCR für das Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport pilotiert, gegen einen Honda von Squadra Martino ein. Zusammen mit seinen argentinischen Landsmann Fabio Casagrande gewann er das Rennen. Allerdings erbte er den Sieg von seinem WTCR-Teamkollegen Néstor Girolami, dem spät im Rennen das Glück verließ.



Ignacio Montenegro, Girolamis Teamkollege, war auf dem besten Weg, das Rennen zu gewinnen, als sein Honda auf einmal starke Überhitzungsprobleme bekam. Dadurch war es Casagrande möglich, die Führung zu übernehmen und die Ziellinie als Erster zu überqueren. Zweiter wurde der amtierende, von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader Mikel Azcona, der zuvor noch mit Alceu Feldmann in eine Kollision verwickelt war, für die aber Feldmann bestraft wurde.



Der ehemalige WTCR-Wildcard-Fahrer José Manuel Sapag bildete zusammen mit WTCR-Rennsieger Santiago Urrutia die Fahrerpaarung für PMO Racing Lynk & Co. Das Duo startete dabei sogar von der Poleposition, musste das Rennen aber nach einer Kollision vorzeitig beenden.



Bild: TCR Südamerika/Hernán Capa

Ad

WTCR MÖGLICHES WTCR-TITELFAHRZEUG FEIERT IN ARGENTINIEN SEIN DEBÜT VOR EINER STUNDE

WTCR DIE MEISTERSCHAFTSSTÄNDE IM WTCR VOR EINER STUNDE