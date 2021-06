Tourenwagen-Weltcup-Rennsieger Tom Coronel feierte bei seiner Rückkehr in die TCR Europe auf dem neu gestalteten Circuit Zandvoort gestern einen vielbeachteten Heimsieg.

Coronel, der für das WTCR-Spitzenteam Comtoyou Racing einen Audi RS 3 LMS der vorherigen Generation fährt, setzte sich gegen den ehemaligen WTCR-Rennfahrer Jack Young durch, während sein Comtoyou-Teamkollege Dušan Borkovič Dritter wurde.



"Am Start bin ich in den Begrenzer gekommen, weshalb ich etwas verloren habe und Nico (Baert) konnte mich überholen", erklärte Coronel. "Danach war ich ein paar Mal neben Nico, aber wir respektieren uns gegenseitig und so dachte ich, es sei kein Problem. Schließlich tauchte ich auf die eine Seite und dann auf die andere. Ich hätte nie erwartet, dass er außen bleibt, weil es dort schmutzig ist, aber ich spürte ihn neben mir und wir berührten uns. Dann wollte ich direkt mit dem Team über Funk sprechen, aber ich drückte stattdessen die Full-Course-Yellow-Taste und Borkovič überholte mich. Schließlich überholte ich Borkovič auf der Innenseite von Tarzan und dann konnte ich sehen, dass ich Young einholte, da er nicht konstant war. Als ich hinter ihm war, bin ich nach innen getaucht und das hat funktioniert."



"Das ist es, wofür wir hier sind. Wir wissen, dass die Konstanz da ist, wir wissen, dass der Speed da ist, aber es muss alles zusammenkommen. Manchmal ist das ein bisschen schwierig, aber letztendlich haben wir es geschafft."



Niels Langeveld, der in seiner WTCR-Saison 2019 ein Podium erzielt hatte, wurde auf seiner Heimstrecke im Hyundai Elantra N TCR Vierter, während Néstor Girolamis jüngerer Bruder Franco in einem Honda Civic Type R TCR Fünfter wurde, einen Platz vor Baert.



Das zweite Rennen der TCR Europe ist für heute um 13:00 Uhr Ortszeit in Zandvoort geplant. Danach wird Coronel seinen Fokus auf den FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) richten, der seine Saison vom 25. bis 27. Juni auf dem Circuito do Estoril fortsetzt.

WTCR AZCONA UND EKSTRÖM FÜHREN BEI DER WELTPREMIERE VON PURE ETCR IN ITALIEN VOR EINER STUNDE

WTCR PURE ETCR: So läuft der Draw für die erste Runde der Duelle GESTERN AM 13:23