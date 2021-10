Tiago Monteiro war einer von mehreren Fahrern des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR), die sich positiv über den Streckenverlauf des Circuit Pau-Arnos äußerten.

Auf der 3,030 Kilometer langen Strecke wurde zum ersten Mal ein Rennwochenende nach internationalem FIA-Standard ausgetragen. Dabei bildete das Finale der PURE-ETCR-Rennserie den Höhepunkt des Wochenendes.



Tiago Monteiro outete sich als Fan der französischen Strecken, obwohl er in beiden WTCR-Rennen nach einer Kollision ausgeschieden war.



„Ich muss sagen, dass ich sehr zufrieden mit der Strecke bin“, sagte der Fahrer aus dem Team ALL-INKL.DE Münnich Motorsport. „Auch wenn es hier nicht einfach zu überholen ist, lässt sich die Strecke sehr gut fahren und sie liefert hervorragende TV-Bilder.“



Thed Björk, der in seinem Lynk & Co 03 TCR im ersten Rennen auf das Podium fuhr, sagte: „Im letzten Teil des zweiten Rennens ist alles passiert, was passieren konnte. Es war einfach fantastisch.“

