Mit Mikel Azcona, Jordi Gené und Jean-Karl Vernay treten an diesem Wochenende gleich drei WTCR-Fahrer beim dritten Rennwochenende der PURE-ETCR-Serie in Kopenhagen an. Diese Rennserie wird ebenso wie der WTCR von Eurosport Events ausgetragen.

Dank eines dritten Platzes in Vallelunga und einem Sieg im Motorland Aragon führt Mattias Ekström aus dem Team Zengő Motorsport die Fahrerwertung mit 146 Punkten an. 22 Zähler dahinter liegt Vernay.



Ekström und sein Teamkollege Azcona hatten sich bei den ersten beiden Rennwochenenden jeweils einen Sieg gesichert und waren in allen Läufen ungeschlagen geblieben. Die beiden Fahrer aus dem Team Hyundai Veloster N ETCR, Augusto Farfus und Vernay, wurden jeweils einmal Zweiter.



An diesem Wochenende trifft die Vergangenheit auf die Zukunft des Motorsports: Auf der temporären Rennstrecke Bellahøj Park wird neben der PURE-ETCR-Serie auch der historische Grand Prix von Kopenhagen ausgetragen. Dann treffen die bis dato leistungsstärksten Tourenwagen mit ihren innovativen Technologien wie den Startboxen auf eine Vielzahl von klassischen Rennwagen. Dadurch sollen der technologische Fortschritt demonstriert und die saubere Zukunft des Motorsports eingeläutet werden.



Im vergangenen Oktober wurde in Kopenhagen der Start der Saison 2021 offiziell angekündigt. Damals gab Farfus die Teilnahme Hyundais an der Rennserie bekannt, nachdem er zuvor einen Show-Run durch die Innenstadt absolviert hatte.



Kopenhagen hat es sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 die erste CO2-neutrale Hauptstadt zu werden und verfügt derzeit über mehr Elektrofahrzeuge pro Einwohner als jede andere Stadt der Welt. Außerdem möchte das Land Dänemark die Anzahl der vollelektrischen Fahrzeuge auf seinen Straßen bis zum Jahr 2030 auf 750.000 erhöhen.

