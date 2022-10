Dank eines großartigen Sieges des VGRT-Teams beim Finale der IMSA Challenge in Road Atlanta hat der von JAS Motorsport gebaute Honda Civic Type einen weiteren Meilenstein erreicht. Der Erfolg auf der Rennstrecke in Atalanta am vergangenen Wochenende war der 60. Rennsieg des Autos im Jahr 2022.

Von diesen 60 Siegen hat Néstor Girolami, der im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) für das Team ALL-INKL.COM Münnich, zwei selbst eingefahren.



Der Argentinier stand sowohl beim ersten Rennen des WTCR-Wochenendes in Frankreich, als auch beim ersten Rennen des WTCR-Wochenendes in Italien ganz oben auf dem Siegertreppchen.



Zusammen mit seinem Teamkollegen Esteban Guerreri und den beiden Honda-Piloten von LIQUI MOLY Racing, Tiago Monteiro und Attila Tassi, hat Girolami bei den finalen WTCR-Rennwochenenden in Bahrain und Saudi-Arabien noch vier weitere Gelegenheiten, die Zahl der Rennsiege des Honda Civic Type R TCR weiter nach oben zu schrauben.

