Am ersten Tag der PURE-ETCR-Rennserie in Kopenhagen sind die beiden Fahrer Jean-Karl Vernay und Augusto Farfus aus dem Team Hyundai Motorsport N die Hauptdarsteller gewesen.

15.000 Fans wurden im Bellahøj-Park Zeugen des ersten Rennens einer rein elektrischen Tourenwagenserie auf einem Straßenkurs.



Und sie sollten trotz des zu Beginn schlechten Wetters nicht enttäuscht werden: Nachdem sie in ihren jeweiligen Läufen ungeschlagen geblieben waren, setzten sich mit Vernay und Farfus ein aktueller und ein ehemaliger Fahrer des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) an die Spitze der Pools A und B.



Dabei hatte Vernay in seinem ersten Lauf von einer roten Flagge und von einem Neustart des Rennens in der ersten Runde profitiert. Nach dem Re-Start übernahm er die Führung vor Mattias Ekström aus dem Team CUPRA X Zengő Motorsport und Luca Filippi aus dem Romeo-Ferrari-Team und gab sie bis zum Ende des Rennens nicht mehr ab.



Im zweiten Lauf schlug er dann Filippis Teamkollegen Oli Webb, der wiederum seinen ersten Lauf gewonnen hatte. Damit setzte Vernay seine Siegesserie fort und verkürzte so den Meisterschaftsvorsprung von Mattias Ekström von 22 auf 17 Punkte.



Ebenso wie Vernay holte Farfus in Pool B die maximale Punktzahl. Im zweiten Lauf schlug er den beeindruckenden Rookie Philipp Eng. Zuvor hatten sich die beiden ein aufregendes Duell geliefert und sich auf der Strecke mehrmals berührt.



Ekström hingegen hatte im ersten Lauf einen schlechten Start erwischt und schaffte es nicht, die verlorenen Positionen im Rennen wieder gutzumachen. Der Sieg über seinen Teamkollegen Dániel Nagy in Lauf 2 war eine kleine Wiedergutmachung.



Für eine Überraschung bei seinem Debüt in der PURE-ETCR-Rennserie sorgte Philipp Eng. In seinem allerersten Lauf besiegte er den Hyundai-Fahrer Tom Chilton und den Vallelunga-Sieger Mikel Azcona.



Den letzten Sieg des A-Pools holte such Luca Filippi und schlug damit seinen Namensvetter John. Während des Rennens hatte der Italiener eine rote Flagge verursacht, als er in der ersten Runde seine Startbox touchierte und dabei ein Stück seiner hinteren Karosserie verloren hatte.



Azcona und Jordi Gené vervollständigten die Liste der Tagessieger im zweiten Lauf des B-Pools. Dank dieses Ergebnisses finden sich alle drei Hersteller zur Halbzeit des Wochenendes mit je einem Fahrer unter den Top 3 in beiden Pools wieder.



Jean-Karl Vernay aus dem Team Hyundai Motorsport N sagte: „Das ist ein perfekter Start in das Wochenende. Ich will alle meine Läufe gewinnen, um „König“ des Wochenendes zu werden, denn momentan sind es nur fünf Punkte Vorsprung auf Mattias [Ekström]. Wir haben jetzt zwar die Hälfte der Läufe hinter uns, aber die Läufe am Sonntag sind wichtiger, denn dann werden die dicken Punkte verteilt. Das Wetter hat sich nicht wirklich auf die Strecke ausgewirkt, dennoch war es wichtig flexibel zu bleiben und reagieren zu können, falls sich die Dinge geändert hätten.“







Die nächsten Läufe der PURE-ETCR-Rennserie finden am Sonntag statt.

