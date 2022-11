Der Kartenvorverkauf für das Saudi-Arabien-Rennen des WTCR, das entscheidende Wochenende der Saison 2022 des FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR, hat begonnen.

Die Veranstaltung, die vom 25. bis 27. November auf dem Jeddah Corniche Circuit stattfindet, verspricht jede Menge Unterhaltung in der actionreichen Serie.Nach dem Qualifying am Samstag, dem 26. November, ab 18:30 Uhr Ortszeit wird Rennen 1 am Sonntag, dem 27. November, um 19.45 Uhr gestartet und soll die Fans 30 Minuten plus eine Runde lang begeistern. Rennen 2 wird um 22.15 Uhr gestartet und dauert 25 Minuten plus eine Runde.Die Sieger des FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR für Fahrer und Teams werden an diesem Wochenende ermittelt.Tickets sind unter https://tickets.saudimotorsport.com/en erhältlich und kosten 50 SAR für das gesamte Wochenende, Kinder bis 10 Jahre haben freien Eintritt.DPPI.net