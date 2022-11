Néstor Girolami zeigte sich beim Saudi-Arabien-Rennen des WTCR am Sonntagabend in Topform. Mit seinem Goodyear-bereiften Honda Civic Type R TCR sicherte er sich den zweiten Platz im vorläufigen FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR für Fahrer.

Der Argentinier musste in beiden Rennen vom letzten Startplatz aus ins Rennen gehen, nachdem er am Samstag in Q2 wegen Benzinmangels vom Qualifying ausgeschlossen worden war, behielt aber die Nerven und fuhr in beiden Rennen in die Top 10.



In einem verhaltenen Rennen 1 machte 'Bebu' in der ersten Runde vier Positionen gut und wurde von ALL-INKL.COM Münnich Motorsport-Teamkollege Esteban Guerrieri auf Platz elf vorbeigelassen. Danach fuhren sie in Formation, und Girolami holte wichtige acht Punkte im Kampf um den zweiten Platz hinter dem vorläufigen WTCR-König Mikel Azcona und vor Nathanaël Berthon.



Rennen 2 verlief chaotischer, aber Girolami hielt seinen Honda Civic Type R TCR von Problemen fern und kämpfte sich in den ersten Runden bis auf Platz acht nach vorne.



Eine entschlossene Verteidigung gegen den entschlossenen Dániel Nagy bedeutete, dass er auf dem besten Weg war, den zweiten Platz in den Punkterängen zu erobern. Eine Kollision, die Berthon eliminierte, sicherte Girolami sein bestes Gesamtergebnis, während das Rennen hinter dem Honda Civic Type R Limited Edition Safety-Car zu Ende ging.



Der zweite Platz mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Polepositions ist die beste Platzierung eines Honda Racing-Fahrers imWTCR und übertrifft Girolamis bisher beste Platzierung, die mit Platz sieben aus dem Jahr 2019 datierte.



"Nach einem, wie ich sagen würde, schlechten Tag für uns [am Samstag], haben wir das Jahr mit einem echten Hoch beendet", sagte der 33-Jährige. "Der zweite Platz war das Maximum, das wir in diesem Jahr erwarten konnten, wenn man die Leistung unserer Konkurrenten bedenkt, also bin ich wirklich glücklich, ihn erreicht zu haben - vor allem, weil wir heute so hart gekämpft haben. Diesmal lief alles in die richtige Richtung, und ich bin wirklich stolz auf ALL-INKL.COM Münnich Motorsport für ihre Unterstützung und für vier tolle Jahre. Das gilt auch für Honda; mir könnten die Möglichkeiten ausgehen, mich zu bedanken, denn ich habe meine besten vier Jahre im Motorsport bisher mit Honda erlebt, und ich hoffe, dass diese Geschichte in der Zukunft fortgesetzt werden kann."



*Vorbehaltlich der Bestätigung der Ergebnisse durch die FIA

