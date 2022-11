Mikel Azcona ist der Favorit auf den Titel des WTCR-Königs 2022 - und das nicht nur, weil er vor dem saisonentscheidenden Saudi-Arabien-Rennen des WTCR mit 60 Punkten Vorsprung in der vorläufigen Gesamtwertung führt.

Noch nie in der Geschichte des FIA Tourenwagen-Weltcups WTCR hat der Fahrer, der als Tabellenführer in die letzte Veranstaltung des Jahres geht, den Titel verpasst, wie die folgende Aufstellung zeigt:



2018:Gabriele Tarquni kam mit 39 Punkten Vorsprung vor Yvan Muller nach Macau und holte sich in seinem BRC Racing Team Hyundai den Titel.



2019:Norbert Michelisz lag vor dem Malaysia-Finale neun Punkte vor Esteban Guerrieri und setzte sich nach dem epischen Sepang-Showdown für das Hyundai-Team BRC-Team durch.



2020:Yann Ehrlacher ging mit einem Vorsprung von 26 Punkten auf Esteban Guerrieri in das Entscheidungsrennen des WTCR-Rennens von Aragón und sicherte sich den Titel.



2021:Ehrlacher verließ die vorletzte Veranstaltung in Italien mit 36 Punkten Vorsprung auf Frédéric Vervisch und behauptete seinen Vorsprung in Sotschi, um seinen zweiten WTCR-Titel zu gewinnen.

