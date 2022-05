WTCR

WTCR - GP Frankreich in Pau-Ville: Nestor Girolami holt Pole-Position vor Teamkolleg Esteban Guerrieri

Der Argentinier Nestor Girolami vom Team ALL-INKL. Münnich Motorsport rast im Qualifying zum Großen Preis von Frankreich in Pau-Ville zur Bestzeit und sichert sich damit die Pole Position. Neben ihm in Reihe eins steht am Sonntag sein Teamkollege Esteban Guerrieri. Hier gibt es die schnellste Runde des Samstags im Video.

00:01:30, vor einer Stunde