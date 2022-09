Die Entscheidungen im diesjährigen FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) fallen im Nahen Osten. Zum allerersten Mal werden in Bahrain und Saudi-Arabien ein Rennwochenende der von Discovery Sports Events und von der FIA ausgerichteten Rennserie ausgetragen.

Dabei kann der WTCR auf die Unterstützung des bahrainischen Motorsportverbandes und des saudi-arabischen Amts für Autos und Motorräder zurückgreifen. Das Rennwochenende in Bahrain wird vom 10. bis 12. November im Rahmen der FIA Langstrecken-Meisterschaft ausgetragen, die an diesem Wochenende ein Acht-Stunden-Rennen fährt. Zwei Wochen später, vom 25. bis 27. November, findet das Finale des WTCR in Saudi-Arabien statt. Die letzten beiden Rennen der Saison finden dann als Nachtrennen statt.



Die Rennwochenenden in Bahrain und Saudi-Arabien ersetzen die geplante Asien-Tournee des WTCR. Eigentlich hätte die Rennserie in China, Macau und Südkorea gastieren sollen, doch auch in diesem Jahr war eine Durchführung aufgrund der anhaltenden Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie nicht möglich. Die jüngsten Änderungen im Rennkalender wurden in der letzten Sitzung des FIA Motorsport-Rates genehmigt. Dem WTCR bietet sich dadurch eine einzigartige Gelegenheit, denn die Rennserie war noch nie im Nahen Osten, einer Region, die sich zu einem wichtigen Drehscheibe im Motorsport entwickelt hat, zu Gast.



Dabei fährt der WTCR mit dem Bahrain International Circuit und Dschidda Corniche Circuit auf zwei Formel-1-Grand-Prix strecken, die den beiden dem höchsten FIA-Sicherheitsstandards entsprechen. Außerdem stehen in Bahrain mit dem WTCR und der Langstrecken-Weltmeisterschaft zwei FIA-Weltmeisterschaften an einem Wochenende auf dem Zeitplan.



Das allererste WTCR-Rennwochenende in Bahrain wird in Zusammenarbeit mit dem WEC-Veranstalter, Le Mans Endurance Management, organisiert. Dabei finden das erste Rennen am Freitag, den 11. November statt, während das zweite am Samstagmorgen, dem 12. November, ausgetragen wird. Im weiteren Verlauf des Tages starten die acht Stunden von Bahrain. Der WTCR bestreitet seine Rennen dabei auf dem 5,412 langen und aus 15 Kurven bestehenden Grand-Prix-Kurs des Bahrain International Circuit.



Mit dem Besuch des WTCR kommt zum ersten Mal eine internationale Tourenwagenserie nach Saudi-Arabien. Im Zuge dessen werden von der Saudi Motorsport Company zwei spannende Nachtrennen organisiert. Der WTCR fährt dabei auf einem alternativen, 3,450 Kilometer langen Streckenlayout, welches vor Kurzem erst von FIA homologiert wurde. Die neue Streckenvariante gilt dabei für die harten Tür-an-Tür-Kämpfe des internationalen Tourenwagensportes als maßgeschneidert.



Während des Rennwochenendes in Bahrain werden die Rennen 15 und 16 der WTCR-Saison 2022 ausgetragen, während die finalen Rennen 17 und 18 in Saudi-Arabien gefahren werden. Die Entscheidung, kein dritte Ersatzrennwochenende für die ursprünglich geplanten Rennläufe 19 und 20 auszurichten, wurde nach Rücksprache mit den Teams getroffen und beruht auf rein finanziellen Erwägungen.



Alan Gow, Präsident der FIA-Tourenwagenkommission sagte:„Durch die Aufnahme zweier Weltklassestrecken wie dem Bahrain International Circuit dem Dschidda Corniche Circuit in den Rennkalender des FIA Tourenwagen-Weltcups wird die positive Entwicklung der Rennserie hervorgehoben. Wir freuen uns ebenfalls, endlich ein gemeinsames Rennwochenende mit der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft durchführen zu können. Obwohl es offensichtliche Unterschiede bei den Fahrzeugen und der Renndauer gibt, gehören sowohl die Tourenwagen als auch die Sportwagen zur gleichen Rennsportfamilie, den Fahrzeugen mit geschlossenem Cockpit. Es gab schon immer Überschneidungen beider Motorsportdisziplinen, was sich auch daran zeigt, dass die Fahrer regelmäßig zwischen den beiden Rennserien wechseln. Damit wird sowohl den Fans und Medien gleichermaßen etwas Besonderes geboten und auch dem Veranstalter bieten sich neue Möglichkeiten in Sachen Marketing. “



Jean-Baptiste Ley, WTCR-Direktor von Discovery Sports Events, sagte:„Sobald klar wurde, dass die Einschränkungen in Asien aufgrund der Covid-19-Pandemie die Durchführung der Rennwochenenden dort unmöglich machen würde, haben wir parallel an mehreren Ersatzalternativen gearbeitet. Dabei war es für uns äußert reizvoll, in einer neuen Region aber auf zwei Weltklasse-Strecken zu fahren. Wir freuen uns sehr, dass das erste Rennwochenende in Bahrain und das erste Rennwochenende in Saudi-Arabien im November dieses Jahres stattfinden. “



„Dafür möchten wir uns bei der FIA, dem saudi-arabischen Automobil- und Motorradverband und der Saudi Motorsport Company bedanken. Für das Rennwochenende in Bahrain bedanken wir und beim bahrainischen Motorsportverband, dem Bahrain International Circuit und bei unseren Partnern im Le Mans Endurance Management (ACO), mit denen wir bereits im Rahmen des 24-Stunden-Motorradrennens in Le Mans zusammenarbeiten, welches wir ebenfalls unterstützen. Von daher freuen wir uns, diese Allianz auf eine weitere Veranstaltung auszuweiten. “



„Wir bedanken uns auch bei der DHL, unserem offiziellen Logistikpartner und auch bei den Teams, den Fahrern, den Kundensportabteilungen der Hersteller und den Lieferanten für ihre unermüdliche Unterstützung und Geduld. Wir können uns jetzt auf einen spannenden und würdigen Abschluss der Saison 2022 freuen und hoffen sehr, dass die Fans die Show genießen werden.“



Sherif Al Mahdy, kaufmännischer Leiter am Bahrain International Circuit, sagte:„Es ist eine große Ehre für uns, das WTCR-Debüt im Nahen Osten auszurichten. Gleichzeitig wird es auch das erste Mal sein, dass die Rennserie zusammen mit der Langstrecken-Weltmeisterschaft stattfinden wird. Diese einzigartige Kombination aus Tourenwagen- und Sportwagensport wird den Fans in Bahrain und in der gesamten Welt ein aufregendes Spektakel bieten. Wir freuen uns sehr, die Teilnehmer noch in diesem Jahre begrüßen zu dürfen.“



Seine Königliche Hoheit Prinz Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al-Faisal, Präsident des saudischen Automobil- und Motorradverbands und Vorsitzender der Saudi Motorsport Company, sagte:"Wir sind begeistert, dass wir in diesem Jahr zum ersten Mal den FIA Tourenwagen-Weltcup ausrichten können, und wir sind Discovery Sports Events und der FIA sehr dankbar, dass sie uns dabei helfen, dies zu ermöglichen. Die Ankunft einer weiteren Rennserie von Weltformat in Saudi-Arabien bestätigt das Ausmaß der Umwandlung des Königreichs in ein Zentrum des Motorsports in der Region und beschleunigt den Fortschritt, den wir durch die Ausrichtung solcher Großveranstaltungen erleben. Allein in diesem Jahr waren wir Gastgeber für die Rallye Dakar, für die Formel E und die Extreme E. Außerdem waren wir im März zum zweiten Mal Gastgeber der Formel 1 auf dem Jeddah Corniche Circuit. Wir freuen uns nun sehr darauf, diese Erfolgsserie fortzusetzen und das Saisonfinale des Tourenwagen-Weltcups auf unserer neu gestalteten Strecke auszutragen."



Beim Finale im Nahen Osten ist noch alles offen



Nach dem vergangenen Rennwochenende auf dem Circuit l'Anneau du Rhin im Elsass, das am 6. und 7. August stattfand, ist Mikel Azcona mit einem Meisterschaftsvorsprung von 35 Punkten der amtierende, von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader. Da aber an jedem Rennwochenende 65 Punkte vergeben werden, steht der Sieger während der Sommerpause des WTCR noch lange nicht fest. Auch die Teammeisterschaft, die momentan von BRC Hyundai N Squadra Corce angeführt wird, ist noch völlig offen.



Seefracht bietet dem WTCR nachhaltige Logistikoptionen



Die WTCR-Autos, Ersatzteile, Reifen, Treibstoff und andere Ausrüstungsgegenstände werden per Seefracht in den Nahen Osten transportiert. Dies entspricht der Verpflichtung von Discovery Sports Events, die nachhaltigste Transportoption zu nutzen, die im Rahmen seiner Verpflichtungen als Inhaber der Drei-Sterne-Umweltakkreditierung der FIA verfügbar ist. Diese wurde im Mai 2021 nach einem strengen Prüfungsprozess in Übereinstimmung mit dem Umweltzertifizierungsrahmen des Motorsport-Weltverbandes erteilt. Alle logistischen Abläufe werden von DHL, dem offiziellen Logistikpartner des WTCR, abgewickelt.



Die verbleibenden Rennwochenenden des WTCR



Rennen 15 und 16:WTCR-Rennwochenende in Bahrain, Bahrain International Circuit, 10. bis 12. November



Rennen 17 und 18:WTCR-Rennwochenende in Saudi-Arabien, Dschidda Corniche Circuit, 25. bis 27. November**



**Vorbehaltlich der Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen den Veranstaltern

