Yann Ehrlacher ist der neue von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR).

Der Franzose wurde nach seinem Titeltriumph 2020 zum „König“ des WTCR gekrönt. Das Rennwochenende in Ungarn schließt er nun mit zwei Punkten Vorsprung auf seinen Lynk-Co-Kollegen Santiago Urrutia ab.„Ich freue mich darüber, auf dem Podium zu stehen und gute Punkte geholt zu haben“, sagte Ehrlacher nach seinem dritten Platz im ersten Rennen. „Ich bin zufrieden mit der Leistung und dem Gefühl im Auto. Wir wollen jetzt auf den neuen Strecken des Rennkalenders auf Punktejagd gehen.“Zuvor hatte Jean-Karl Vernay seit dem WTCR-Auftaktrennen in Deutschland die begehrte blaue Jace des von Goodyear präsentierten #FollowTheleader getragen. Doch der Fahrer aus dem Team des Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing rutschte in der Gesamtwertung auf Rang drei ab und befindet sich nun 16 Punkte hinter Ehrlacher. Auf dem Hungaroring holte er in beiden Rennen nur fünf Punkte. HIER klicken für die vollständige Meisterschaftstabelle nach acht gefahrenen Rennen.