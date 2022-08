Mikel Azcona, der im FIA Tourenwagen-Weltcup die #FollowTheLeader-Wertung von Goodyear anführt, nennt sein Ziel für das Saisonfinale im elektrischen Tourenwagen-Weltcup.

Im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR), wo er für BRC Hyundai N Squadra Corse antritt, liegt Mikel Azcona an der Spitze der von Goodyear präsentierten #FollowTheLeader-Rangliste. Parallel dazu fährt der Spanier im elektrischen Tourenwagen-Weltcup (ETCR), der ebenfalls vom Automobil-Weltverband (FIA) ausgerichtet wird. Und dort peilt er eine Platzierung in den Top 3 der Gesamtwertung an.

Das ETCR-Saisonfinale 2022 findet vom 23. bis 25. September auf dem Sachsenring in Deutschland statt, nachdem die Asien-Tournee im Kalender genau wie im WTCR-Kalender gestrichen wurde.

"Da es das letzte Rennen des Jahres ist, möchte ich sicherstellen, dass ich auf dem dritten Tabellenplatz abschließe", blickt Azcona auf das Sachsenring-Wochenende voraus. Der Spanier gibt zu: "Wenn wir realistisch sind, ist der zweite Platz eigentlich außer Reichweite. Ich müsste viel riskieren, um diese Position zu erreichen. Unterm Strich kann man dabei mehr verlieren. Mein Ziel ist es, den dritten Rang abzusichern. Ich werde ihn hart verteidigen."

