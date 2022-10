Tom Coronels Sieg beim Tourenwagen-Cup der FIA Motorsport Games markierte gestern den Beginn eines niederländischen Goldrauschs.

Im von Comtoyou Racing eingesetzten Audi RS 3 LMS belegte Coronel im 15-Runden-Rennen auf dem Circuit Paul Ricard den ersten Platz, bevor sein Landsmann Max Verstappen den Großen Preis von Mexiko gewann und damit seinen 14. Saisonsieg in der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft feierte.



Nachdem das belgische WTCR-Ass Gilles Magnus Coronel im Qualifikationsrennen des Tourenwagen-Cups in einem weiteren Comtoyou-Audi besiegt hatte, blickten die Zuschauer gespannt auf das Hauptrennen und den Wettbewerb um die Goldmedaille am Sonntagnachmittag, bei dem Magnus auf der Poleposition stand und Coronel auf Position zwei.



"Wir hatten viele Änderungen am Auto vorgenommen, weil ich unbedingt angreifen wollte", sagte Coronel. "Ich hatte einen guten Start, war direkt am Heck meines Teamkollegen Magnus und überlegte schon, ob ich einen Überholversuch in der Haarnadel starten sollte. Aber dann brach plötzlich seine Antriebswelle. Das war natürlich sehr schade für ihn. Dadurch habe ich die Führung übernommen, konnte einen stetigen Vorsprung aufbauen und das Rennen gewinnen. Das war wirklich cool, eine tolle Erfahrung und ein schöner Erfolg."



Nachdem Coronel und Magnus die Flaggen ihrer Länder vertreten haben, werden sie sich nun auf die Jagd nach WTCR-Punkten konzentrieren, wenn vom 10. bis 12. November auf dem Bahrain International Circuit die vorletzte Veranstaltung der Saison stattfindet.

