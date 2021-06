Nestor Girolami hat zum zweiten Mal in Folge das Qualifying auf der Nürburgring-Nordschleife gewonnen. Der Argentinier nutzte die trockenen Bedingungen und holte sich die Pole-Position für das zweite Deutschland-Rennen des WTCR.

Nachwuchstalent Attila Tassi gab in der ersten Runde auf dem 25,378 Kilometer langen Mammutkurs das Tempo vor und fuhr im Honda Civic Type R TCR von ALL-INKL.DE Münnich Motorsport eine Zeit von 8:59.285 Minuten. Mit Esteban Guerrieri und Girolami landeten gleich drei Hondas unter den ersten Vier. Lokalmatador Luca Engstler sorgte mit der drittschnellsten Zeit in seinem Hyundai Elantra N TCR von Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team für die Entscheidung.



Girolami setzte sich nach den zweiten Runden an die Spitze und fuhr eine beeindruckende Zeit von 8:54.791 Minuten, weshalb er 0,780 Sekunden schneller war als Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team). Guerrieri war nun der Drittschnellste, aber Tassi fiel nach einer chaotischen Runde, die eine brenzliche Situation in Hatzenbach beinhaltete, in der Reihenfolge zurück. Doch der 21-Jährige sorgte für Unterhaltung, als er mit seinem mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Honda durch die Kurven driftete.



Vernay gab alles, um sich in seiner dritten Runde die Pole-Position zu schnappen, konnte sich aber nicht mehr verbessern, so dass Girolamis zweite Runde reichte, um an der Spitze zu bleiben.



"Es ist unglaublich", sagt ein begeisterter Girolami. "Ich habe sehr gute Erinnerungen an das vergangene Jahr mit einer erstaunlichen Runde und es dieses Jahr zu wiederholen, war nicht einfach. Ich habe mich auf meiner letzten Runde verbessert, aber mein Team hat mir gesagt, dass der letzte Sektor ein bisschen feucht war. Selbst wenn Vernay sich verbessert hätte, wäre ich auf Platz zwei gewesen."



Girolami nutzte die Gelegenheit, um seine Pole-Position dem ehemaligen Grand-Prix-Piloten und Landsmann Carlos Reutemann zu widmen, der derzeit mit einer Krankheit kämpft.



"Es war guter Tag für uns", sagt Vernay bei seinem ersten Qualifying-Auftritt im neuen Hyundai. "Wir hatten gestern ein kleines Problem im ersten Freien Training, aber das wurde für das zweite Freie Training behoben. Es wird nicht einfach dieses Jahr, aber das war ein guter Start."



Hinter Girolami und Vernay war Guerrieri der Drittschnellste in der Endabrechnung. "Ich bin mehr müde als glücklich, es war wirklich hart", sagt der Argentinier, der im vergangenen Jahr das erste Deutschland-Rennen des WTCR gewonnen hatte. "Auf dieser Strecke ist man wirklich am Limit."



FIA-WTCR-Junior-Titelkandidat Engstler war Viertschnellster, vor Santiago Urrutia im ersten der Lynk & Co. 03 TCR. Es folgten Gabriele Tarquini im BRC-Hyundai von N LUKOIL Squadra Corse, Tiago Monteiro (Honda) als Siebter, Norbert Michelisz im Hyundai als Achter und WTCR-Champion Yann Ehrlacher als Neunter.



Ehrlachers Onkel und Cyan-Racing-Teamkollege Yvan Muller qualifizierte sich auf Platz zehn, was bedeutet, dass er das erste Rennen von der Pole-Position aus starten wird – aber es war sehr knapp. Tom Coronel verpasste Platz zehn mit dem Audi RS 3 LMS der zweiten Generation, der beim Deutschland-Rennen des WTCR seine Weltpremiere feiert, auf Platz elf um nur 0,002 Sekunden – das entspricht elf Zentimeter auf der 25,378 Kilometer langen Runde.



"Damit kann ich zufrieden sein, vor allem wenn man mit 51 Jahren auf dieser Strecke unterwegs ist", scherzt Muller. "Mal sehen, was das Rennen bringen wird. Wir hatten in dieser Session Glück mit dem Wetter, aber morgen kann es in der Grünen Hölle alles sein."



Hinter Coronel lag Nathanael Berthon in seinem Audi auf Platz zwölf vor Tassi, Gilles Magnus, Thed Björk und Frederic Vervisch, der am Donnerstagabend das zweite Freie Training auf nasser und trockener Strecke auf Rang eins beendet hatte.



Rob Huff belegte bei seiner WTCR-Qualifying-Rückkehr im CUPRA Leon Competicion von Zengo Motorsport Platz 18, während das Geschwister-Duo Andreas und Jessica Bäckman auf den Plätzen 17 und 20 landete.



Das erste Rennen des Deutschland-Rennens des WTCR findet am Samstag um 9 Uhr Ortszeit statt.

