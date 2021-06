Publiziert 23/06/2021 Am 14:48 GMT | Update 23/06/2021 Am 14:48 GMT

Seit 2018 gab es sechs WTCR Rennen in Portugal und sechs verschiedene Sieger.

Im Jahr 2019 auf dem Circuito Internacional de Vila Real vom 06. bis 07. Juli:



1. Rennen:Norbert Michelisz (HUN) in einem Hyundai i30 N TCR



2. Rennen:Mikel Azcona (ESP) in einem CUPRA TCR



3. Rennen:Tiago Monteiro (PRT) in einem Honda Civic Type R TCR (Foto)







Im Jahr 2018 auf dem Circuito Internacional de Vila Real vom 23. bis 24. Juni:



1. Rennen:Yvan Muller (FRA) in einem Hyundai i30 N TCR



2. Rennen:Mato Homola (SVK) in einem Peugeot 308 TCR



3. Rennen:Thed Björk (SWE) in einem Hyundai i30 N T

