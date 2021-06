Publiziert 23/06/2021 Am 14:58 GMT | Update 23/06/2021 Am 14:58 GMT

Vor dem WTCR Race of Portugal an diesem Wochenende schätzt Sebastian Trinks, WTCR Eventleiter bei Goodyear, die Herausforderungen auf dem Circuito do Estoril ein.

"Estoril wurde vor zwei oder drei Jahren neu asphaltiert, daher ist die Oberfläche ziemlich glatt und nicht so rau wie vorher. Die Strecke wurde jetzt neu asphaltiert und ist viel verschleißfreundlicher, sodass es weniger Abnutzung gibt."



"Es ist eine ziemlich technische Strecke, und die Fahrer müssen die Ideallinie kennen, denn es gibt einige lange und einige technische Kurven. Aufgrund der Tatsache, dass man diese langen Kurven hat, gibt es eine hohe Belastung, vor allem für den linken Vorderreifen, weil man diesen lange Zeit belastet.



"Die Wettervorhersage liegt zwischen 25 und 28 Grad Celsius, was bedeutet, dass wir Streckentemperaturen von bis zu 40 Grad bekommen werden, je nach Bewölkung. Generell ist der Asphalt ein ziemlich dunkel, was bedeutet, dass er viel Energie von der Sonne absorbiert, sodass er sehr heiß werden wird. Die Fahrer und die Ingenieure werden sich Gedanken über den Reifendruck machen müssen, um sicherzustellen, dass sie nicht zu weit über dem Zielwert liegen."



"Generell haben wir einen robusten Reifen, der mit hohen Streckentemperaturen zurechtkommt. Ich werde am ersten Tag der Veranstaltung einen Streckenrundgang machen, um die Randsteine zu inspizieren und zu sehen, wie sie sich entwickelt haben. Sie könnten durch die Nutzung anderer beschädigt werden. Anschließend werde ich den Teams meine Erkenntnisse mitteilen."

