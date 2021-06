Rob Huff holte am Sonntag, in beiden Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) auf dem Circuito do Estoril, die ersten Punkte seit seiner Rückkehr.

Huff war beim WTCR-Rennwochenende in Deutschland Anfang des Monats in die Rennserie zurückgekehrt. Allerdings hatte er auf der Nürburgring-Nordschleife keinen starken Eindruck hinterlassen, da es ihm an Vorbereitungszeit und Wissen über seinen CUPRA Leon Competitión gefehlt hatte.



Aber bewaffnet mit einem viel besseren Verständnis für seinen mit Goodyear ausgestatteten Rennwagen, war Huff Neunter in Rennen 1 und Zehnter in Rennen 2. Beide Male zeigte der Brite seinen berühmten Kampfgeist, indem er sich in beiden Rennen von P17 beziehungsweise P16 in der Startaufstellung nach vorne kämpfte.



„Ich war eigentlich sehr zufrieden mit meinem Qualifying“, sagte der Gewinner der FIA Tourenwagen-Weltmeisterschaft von 2012. „Bisher habe ich nur einen halben Testtag in diesem Auto absolviert, vier Runden auf dem Nürburgring und zwei Trainingssitzungen am Samstagmorgen. Trotzdem war ich nur zwei Zehntelsekunden von meinem Teamkollegen Mikel Azcona entfernt. Der ist seit zwei Jahren der Test- und Entwicklungsfahrer für dieses Auto, und ist tausende von Runden damit gefahren.“



„Wir hatten dann zwei wirklich gute Rennen. Ich bin mit den Ergebnissen dieses Wochenendes sehr zufrieden. Von dort, wo wir angefangen haben, zwei Top-10-Platzierungen zu erreichen, ist ein großartiges Ergebnis für das Team und zeigt unseren Kampfgeist.“

