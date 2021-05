Jessica Bäckman wird in den nächsten Woche (3. bis 5. Juni) auf der Nürburgring-Nordschleife als erste Fahrerin im FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR Geschichte schreiben.

"Frauen haben einen Platz im Motorsport, genauso wie Männer, sonst wäre ich nicht hier." Sonst wäre ich nicht hier."

Zusammen mit ihrem älteren Bruder Andreas Bäckman wird die 23-jährige Jessica außerdem das erste Geschwisterpaar im WTCR bilden. Beide fahren einen der neuen Hyundai Elantra N TCR, die vom italienischen Team Target Competition eingesetzt werden.



Wie Andreas führte auch Jessicas Weg in die WTCR über Stationen im Kartsport, Rallycross und der TCR Europe. Und nachdem sie während ihrer gesamten Karriere beeindruckt hat, ist die Fahrerin des schwedischen Nationalteams bereit, neue Erfahrungen zu sammeln und ihr Potenzial in der WTCR zu zeigen - eine Gelegenheit, die sie auch nutzen will, um die FIA-Bewegung "Frauen im Motorsport" zu fördern.



Eine Woche vor dem Start Ihrer ersten Saison in der WTCR: Wie fühlen Sie sich?

"Ich fühle mich gut, ich bin sehr aufgeregt, wieder Rennen zu fahren. Das letzte Mal bin ich im November 2020 gefahren, also fühlt es sich gut an, dass ich endlich wieder ins Auto steigen kann, um wieder Rennen zu fahren. Es fühlt sich besonders gut an, dass es in der WTCR ist, denn es war schon immer mein Traum, dort Rennen zu fahren."



Aber Sie beginnen Ihre erste WTCR-Saison auf der härtesten Strecke der Welt, der Nürburgring-Nordschleife. Nachdem Sie die Strecke bei einigen NLS-Rennen ausprobiert haben, wie schwer ist sie?

"Es ist sehr schwierig. Zuerst habe ich die Strecke im Simulator gelernt, und bevor ich dort im Rennauto gefahren bin, fühlte ich mich recht sicher. Aber wenn man dann die erste Runde in einem echten Rennwagen fährt, fühlt es sich ganz anders an, so viel auf und ab. Es ist sehr schwierig, aber ich genieße es auch, denn es ist sehr schnell und sehr knifflig."



Während die Serie, die meisten Strecken und der Hyundai Elantra N TCR für Sie neu sind, ist zumindest Ihr Team Target Competition für Sie eine bekannte Größe. Wie wichtig ist das?

"Es ist sehr wichtig, da wir wissen, wie alles funktioniert, besonders wenn man in eine neue und härtere Serie wie den WTCR geht. Es ist gut, dass man das Team kennt und weiß, wie man zusammenarbeiten kann."



Was hat Sie dazu bewogen, den Schritt in die WTCR zu machen und sich selbst zu pushen?

"Ich war schon immer so, seit ich im Kartsport angefangen habe. Ich wollte immer gegen die besten Fahrer fahren, weil man sich dann viel schneller entwickelt, als wenn man mit langsamen Fahrern fährt. Es ist nicht so, dass in der TCR Europe die Fahrer langsamer wären, aber im WTCR haben sie mehr Erfahrung. Das ist etwas, das mich begleitet, seit ich im Kartsport angefangen habe. Ich schaue mir eine Meisterschaft an, und wenn sie schön und konkurrenzfähig aussieht, dann möchte ich das selbst erleben."



Macht es Sie ehrgeiziger, eine Frau zu sein?

"Ein bisschen vielleicht. Einige Fahrer denken, dass weibliche Fahrer nicht in einer weltweiten Serie fahren können, aber ich und Andreas wollen beide im Weltcup fahren, auch wenn er ein Mann ist und ich eine Frau. Ich hoffe, dass meine Teilnahme am WTCR andere Frauen ermutigt, meinem Beispiel zu folgen."



Hatten Sie schon einmal Probleme mit männlichen Fahrern?

"Niemand hat direkt mit mir gesprochen, aber einigen von ihnen kann man es von außen ansehen - auch wie sie sich auf der Strecke verhalten. Sie kommen nicht direkt zu mir, aber es gab schon Zeiten, in denen es nicht einfach war."



Ist die FIA-Bewegung "Frauen im Motorsport" deshalb so wichtig für Sie?

"Sie versuchen, Frauen im Motorsport zu unterstützen und ich möchte Frauen im Motorsport fördern. Frauen haben einen Platz im Motorsport, genauso wie Männer, sonst wäre ich nicht hier."



Wenn Sie auf Ihre bisherige Karriere zurückblicken, sind Sie nach dem Ende Ihrer Zeit im Kart einen etwas ungewöhnlichen Weg gegangen. Warum haben Sie sich für Rallycross entschieden?

"Wir haben mit Rallycross angefangen, weil es in unserer Heimat im Norden Schwedens ziemlich verbreitet ist. Außerdem ist mein Onkel ein Rallyefahrer und hat viel Rallycross gemacht, als er noch etwas jünger war. Aber nachdem ich es ausprobiert habe, merkte ich, dass es nicht wirklich mein Fahrstil ist und deshalb haben wir es nur ein Jahr lang gemacht. Aber es hat auf jeden Fall geholfen, denn der Start ist im Rallycross sehr wichtig und man muss seine Reaktion trainiern. Außerdem braucht man viel Kontrolle über das Auto, also hat es uns sicher geholfen, aber es war eine ziemlich seltsame Richtung, in die wir gegangen sind."



War der Formelsport jemals eine Option - er ist normalerweise der nächste Schritt nach dem Kartsport?

"Normalerweise geht man in den Formelsport, aber es gibt so viele Schritte, bevor man dort ankommt, wo man sein möchte. Deshalb haben wir es nicht gemacht. Bei den Tourenwagen sind es nicht so viele Schritte und es ist in jeder Serie das gleiche Auto. Wir fanden das einfacher und nicht so teuer. Hinzu kommt: wir sind viele Jahre Kart gefahren und als wir darüber nachdachten, Autos zu fahren, waren wir ein bisschen zu alt für Formelautos."



Haben Sie sich von den Erfolgen schwedischer Fahrer im Tourenwagensport inspirieren lassen?

"Ein bisschen schon, denn die STCC ist in Schweden groß und man hat dort gute Fahrer. Aber Tourenwagensport ist auch nah am Kartsport, das war wohl der Hauptgrund."



Würden Sie sagen, dass Sie in der TCR Europe ihre Ziele erreicht haben?

"Das erste Jahr in der TCR Europe [2019] war ziemlich gut und als ich das Podium in Hockenheim holte, war das sehr schön. Danach konnte ich auch viele andere Rennen in anderen TCR-Serien fahren und habe dort auch Podiumsplätze geholt, wie in der TCR Germany und TCR Scandinavia. Letztes Jahr habe ich mich als Fahrerin sehr verbessert, aber ich konnte es wegen vieler Zwischenfälle nicht auf der Strecke zeigen. Ich habe 2020 einen großen Schritt nach vorne gemacht, aber man hat es von außen nicht wirklich gesehen, also war es in diesem Punkt ein sehr schlechtes Jahr. Daher bin ich sehr froh, dass ich trotzdem im WTCR bin."



Ihr Bruder Andreas hat über Ihr starkes Verhältnis gesprochen. Stimmt es, dass Sie sich wie Geschwister verstehen?

"Wir sind besondere Geschwister! Wir streiten uns nie und haben so etwas auch noch nie gemacht, deshalb ist es ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, warum wir so sind, aber es war schon immer so. Wir versuchen immer, uns gegenseitig zu helfen, und das war sehr gut für uns. Wenn wir die ganze Zeit kämpfen würden, glaube ich nicht, dass wir im gleichen Team und mit dem gleichen Auto und allem anderen hätten fahren können, es wäre einfach eine Katastrophe gewesen. Andreas hilft mir sehr. Er ist ein sehr schneller Fahrer und ich kann viel Hilfe von ihm bekommen. Aber er kann auch viel Hilfe von mir bekommen, also sind wir ein sehr gutes Team zusammen und wir fahren ganz unterschiedlich. Es ist gut, dass ich von ihm lernen kann, von seinem Fahrstil und er kann auch von meinem Fahrstil lernen. Außerdem es ist sehr schön, wenn man jemanden im Team hat, dem man vertrauen kann."



Und wer ist besser, Sie oder Andreas?

"Das ist schwer zu sagen. Er ist normalerweise ein sehr guter Qualifyer und ich habe das von ihm gelernt. Letztes Jahr habe ich mich im Qualifying stark verbessert. In den Rennen kann ich die Reifen länger halten. Aber er hat seine Stärken und Schwächen und ich habe sie auch. Aber ich kann wirklich nicht sagen, wer besser ist."



Was würde Sie in dieser Saison im WTCR zufrieden machen?

"Ich habe das Gefühl, dass ich dieses Jahr um jeden Titel kämpfe, die WTCR-Trophy, den FIA-Junior-Fahrertitel. Sie werden sehr schwer zu gewinnen sein, aber wenn ich ein paar Runden in diesen Kategorien gewinnen kann, wäre das schön. Mein Traum, aber ich glaube nicht, dass ich ihn dieses Jahr erreichen werde, wäre ein Podium im WTCR. Aber ich habe nicht so viele Erwartungen an dieses Jahr, ich werde es einfach genießen und mein Bestes geben."

