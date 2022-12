Die neueste TCR-Weltrangliste wurde veröffentlicht. Drei namhafte ehemalige und aktuelle Fahrer des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) belegen die ersten drei Positionen.

Qing Hua Ma, Rennsieger in der WTCR-Saison 2019 für das von Romeo Ferraris an den Start gebrachte Team Mulsanne, belegt in der neuesten TCR-Weltrangliste den ersten Platz, gefolgt vom zweimaligen WTCR-Champion Yann Ehrlacher. Mikel Azcona, der sich Ende November beim WTCR-Rennen von Saudi-Arabien in Dschidda zum WTCR-Champion 2022 gekrönt hat, belegt den dritten Rang in der Liste.

