CUPRA Racing, das Mikel Azcona und Rob Huff in der vergangenen Saison des FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR zu Rennsiegen verholfen hat, geht eine brandneue Partnerschaft mit dem sehr erfolgreichen EKS Team von Mattias Ekström ein.

Damit ist CUPRA die erste Marke, die ihre Teilnahme am ersten FIA E-Tourenwagen-Weltcup ETCR bestätigt hat, der bei den Veranstaltungen auf dem Circuit de Pau-Ville (7. und 8. Mai) und dem Hungaroring (11. und 12. Juni) im Rahmenprogramm des WTCR antritt.Ekström und CUPRA hatten im vergangenen Jahr in der elektrischen Tourenwagenserie, die damals noch PURE ETCR hieß, den Titel gewonnen. Nachdem die Serie nun den Status eines FIA Weltcups hat, wurde die Partnerschaft ausgebaut.CUPRA EKS wird für die Einsätze und die Entwicklung des CUPRA eRacer verantwortlich zeichnen, mit dem Ekström und Azcona 2021 unter der Bewerbung CUPRA X Zengő Motorsport drei von fünf Veranstaltungen gewonnen hatten. Nun sollen weitere Titel folgen.2014 von Ekström gegründet, war die schwedische Mannschaft eines der Top-Teams im Rallycross und gewann 2016 in der FIA WRX Fahrer- und Team-Titel. Zuletzt war das Team auch bei Marathon-Rallyes aktiv und erzielte in diesem Jahr bei der Rallye Dakar einen Doppelsieg in der Klasse T3.Die Fahrer von CUPRA EKS werden am 19. April bekanntgegeben.Der FIA ETCR ist die erste rein elektrische Tourenwagen-Serie, bei der es um einen weltweiten Titel geht. Die Hersteller treten mit den leistungsstärksten Tourenwagen, die je gebaut wurden, gegeneinander an. Die maximal 500 kW (670 PS) starken Biester kämpfen auf einer Kombination aus legendären Rennstrecken und innovativen Straßenkursen in zahlreichen kurzen, scharfen Battle-Rennen um den ultimativen Preis.