Honda hat seinen Segen dazu gegeben, dass die neueste Version des Honda Civic Type R ab 2023 als TCR-Modell gebaut werden kann.

Der neue Honda Civic Type R TCR, der auf dem Anfang des Jahres erstmals vorgestellten FL5-Serienmodell basiert, wurde von Hondas langjährigem Motorsportpartner JAS Motorsport entwickelt.



Zu den wichtigsten Merkmalen des neuen Civic Type R TCR gehören ein komplett neues Außendesign und Aerodynamikpaket, ein neues Fahrwerk, verbesserte Brems- und Getriebesysteme sowie eine rennsporttaugliche Version des Vierzylinder-Zweiliter-Turbomotors aus der Serienversion des Fahrzeugs.



Für Kunden, die an Langstreckenrennen teilnehmen wollen, wird auch eine "Endurance"-Version erhältlich sein.



Die Entwicklung des Fahrzeugs unterstreicht sowohl Hondas langjähriges Engagement im Kundenrennsport als auch die Stärke der Beziehung zwischen dem Unternehmen und JAS Motorsport.



Honda Racing-Fahrer Néstor Girolami, der für ALL-INKL.COM Münnich Motorsport den zweiten Platz im FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR 2022 belegte, fuhr am 5. Dezember auf dem Circuit Tazio Nuvolari in Italien die ersten Runden mit dem neuen Auto.



Der neue Civic Type R TCR ist die Fortsetzung einer langen und erfolgreichen Partnerschaft zwischen Honda und JAS Motorsport, die 1998 begann und sich intensivierte, als das in Mailand ansässige Unternehmen 2001 mit der Entwicklung des ersten Civic Type R für den Breitensport auf Rundstrecken und im Rallyesport beauftragt wurde.



Seitdem haben die von JAS entwickelten Civics dazu beigetragen, dass Honda 2013 FIA-Tourenwagen-Weltmeister wurde und seine Partnerteams 398 TCR-Rennsiege und 74 wichtige Titel in dieser Kategorie weltweit erringen konnten.



Die vorherige Generation des Civic Type R TCR wurde sowohl 2019 als auch '20 zum TCR-Modell des Jahres gekürt und hat in diesem Jahr mit 77 Rennsiegen und 19 Meistertiteln in Europa, Asien, Südamerika und Ozeanien sowie dem zweiten Platz in der WTCR sein bisher erfolgreichstes Jahr erlebt.



Der neue Civic Type R TCR reiht sich in die aktuelle Liste von 25 Modellen und mehr als 1.100 Fahrzeugen ein, die weltweit für TCR-Wettbewerbe zugelassen sind.



Die Auslieferung an die Kunden soll im April 2023 beginnen. Interessenten werden gebeten, JAS zu kontaktieren, um Enttäuschungen zu vermeiden.



Mads Fischer, TCR -Projektleiter von JAS Motorsport, sagte: "Wir sind hocherfreut und aufgeregt, den brandneuen Honda Civic Type R TCR zu enthüllen, der von JAS Motorsport in unserem Spezialwerk in Arluno, Italien, entwickelt und gebaut wurde. Wir danken Honda nicht nur dafür, dass sie uns weiterhin ihren Segen für dieses Projekt geben, sondern auch für ihr erneutes Engagement für den weltweiten Kundenrennsport durch ein TCR-Programm, bei dem wir unglaublich stolz sind, im Mittelpunkt zu stehen. Der neue Type R TCR zeichnet sich durch signifikante Verbesserungen bei Fahrwerk, Motor, Aufhängung und Bremsen aus, während wir unser umfangreiches Wissen aus den Kundenrennprogrammen NSX GT3 und Civic Type R TCR genutzt haben, um unser bisher sicherstes und fahrerfreundlichstes Cockpit zu schaffen."

